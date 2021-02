Jurado declara culpable a hermano de fugitivo más buscado en Irving

TEXAS - Autoridades revelaron nuevos detalles sobre el caso de un hombre que era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, pero que también recibió ayuda de su hijo y hermano para esconderse tras cometer asesinato.

De acuerdo con Prerak Shah, fiscal general interino para el distrito norte de Texas, un jurado declaró culpable a Yassein Abdulfatah Said, de 59 años, por conspiración para esconder a una persona y evitar su arresto, esconder a una persona de ser arrestada, y otro cargo de conspiración por obstruir un proceso legal.

Abdulfatah Said es el hermano de Yaser Said a quien el FBI y autoridades locales buscaron por más de 12 años tras asesinar a sus dos hijas.

"Yassein Said protegió a su hermano Yaser Said, acusado de asesinato, al proveerle ayuda y apoyo mientras era un fugitivo. Al tomar la ley en sus propias manos, Yassein Said retrasó la justicia para las víctimas, Amina, Sarah, y su familia", dijo el agente especial del FBI en Dallas, Matthew J. DeSarno.

El 20 de enero de 2021, el fiscal Prerak Shah también anunció que Islam Yaser-Abdel Said, hijo de Yaser Abdel Said, se declaró culpable de los mismos cargos que enfrenta su tío por conspiración para esconder a una persona y evitar su arresto, esconder a una persona de ser arrestada, y otro cargo de conspiración por obstruir un proceso legal.

"Islam Said puso como prioridad los caprichos de su padre, un sospechoso de asesinato, sobre la justicia de sus hermanas...Los esfuerzos de Said fueron finalmente en vano", dijo en ese entonces Shah sobre el escape del hombre que fue buscado por más de una década.

Fue el 27 de agosto de 2020 cuando oficiales del Departamento de Policía de Irving junto con el FBI en Dallas confirmaron el arresto de uno de los 10 fugitivos más buscados.

Se trataba de Yaser Abdel Said, quien era considerado como el sospechoso del asesinato de sus dos hijas Amina y Sarah. En ese entonces, la policía de Irving también confirmó el arrestó de Islam, hijo de Said, y a su hermano Yassein por esconder a una persona considerada como fugitiva.

El día del incidente Yaser Said dijo que subió a su taxi a sus hijas Amina, de 18 años, y Sarah, de 17, con el fin de llevarlas a comer. Sin embargo, ellas fueron baleadas.

Fue el 1 de enero de 2008 cuando el Departamento de Policía de Irving comenzó una investigación por el asesinato de dos menores.

Él entonces habría manejado hasta Irving donde habría baleado a las jóvenes en el taxi. Ambas fallecieron por múltiples heridas de bala, según la policía.

El reporte indica que alrededor de las 8:30 p. m., oficiales recibieron una llamada sobre un vehículo que estaba en el hotel Omni Mandalay, ubicado sobre E. Las Colinas Blvd., donde estaban dos personas que al parecer no se movían. Una de ellas tenía sangre sobre ella y el vehículo estaba sin conductor.

Investigadores llegaron al lugar y encontraron a las dos jóvenes sin vida y rodeadas de casquillos de bala.

La madre dijo que Said la había amenazado a ellas y sus dos hijas en el pasado, pero que la amenaza más reciente ocurrió durante la Navidad donde les dijo que mataría a toda la familia.

El día que sus hijas desaparecieron, la madre dijo que Said las recogió para hablar con ellas, pero nunca regresaron.

De acuerdo con el comunicado, Said fue agregado a la lista de los fugitivos más buscados por el FBI el 4 de diciembre de 2014, pero no fue hasta el 2020 que fue detenido en la zona de Justin, Texas.

"Desde el 1 de enero de 2008, los miembros del Departamento de Policía de Irving y nuestros compañeros del FBI en Dallas han trabajado sin parar para buscar justicia por Amina y Sarah", dijo el día del anuncio del arresto Jeff Spivey, jefe del Departamento de Policía de Irving.

Said fue la persona número 504 en ser agregada a las lista de los fugitivos más buscados por el FBI, la cual se estableció en marzo de 1950.