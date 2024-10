La Constitución protagoniza la apertura de temporada en el Stage West Theatre

FORT WORTH - A pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2024, Stage West Theatre inaugura su temporada 2024-2025 con una obra y un debate sobre el célebre documento fundacional de Estados Unidos. What the Constitution Means to Me, de Heidi Schreck, se presenta en el teatro de Fort Worth hasta el 3 de noviembre.

“Es una verdadera celebración de la democracia”, dijo Dana Schultes, productora ejecutiva de Stage West y directora del espectáculo.

La producción de Stage West es el estreno regional de este finalista del premio Pulitzer. El espectáculo nominado al Tony y ganador del premio Obie a la mejor obra estadounidense nueva es la obra más producida en Estados Unidos. Schultes espera que haga que la gente hable.

“El teatro en vivo es una forma de reunir a la gente para conversar y, por eso, cuando tienes la oportunidad de impulsar el compromiso cívico, considero que es una responsabilidad como creadora teatral si hay algo que lo haga para involucrarse”, dijo Schultes.

En este polémico momento político, esta obra se centra en el concepto fundacional de la sociedad estadounidense y en el tipo de nación que los estadounidenses quieren para el futuro.

“Esta obra en particular evita gran parte del ruido”, dijo Schultes. “Son cosas que nos roban la conversación cuando hay cosas que tal vez, si analizáramos colectivamente con más profundidad los problemas sistémicos que realmente tienen un impacto generalizado significativo, podríamos trabajar juntos para pensar en cómo queremos que sea nuestra sociedad”.

La obra se centra en Heidi, quien, cuando estaba en la escuela secundaria, se financió la universidad al ganar concursos de debate sobre la Constitución. Ya de adulta, Heidi retoma el impacto que tuvo el documento fundacional en su vida. Megan Noble interpreta a Heidi.

“Es realmente una obra de memoria en muchos sentidos”, dijo Noble. “Es esa emoción de volver a esa época y pensar ‘¿Qué me gustaba de la Constitución?’ y ‘¿Qué significaba para mí en ese entonces?’ y luego empezar a hacer preguntas como, ‘Vaya, veía las cosas de esta manera, pero ahora que soy mayor y sucedieron estas cosas y tengo más información y también más experiencia de vida, ahora veo las cosas un poco diferente’. Y sin decir que así es, es ella trabajando en eso. Es su curiosidad y fascinación por cómo su historia se relaciona con su momento presente”.

La obra muestra la perspectiva cambiante de Heidi sobre la historia.

“Hay una mirada inocente al mundo en la que ella simplemente aceptaba lo que le decían como un hecho y hacía conexiones porque eso era lo que le enseñaban en la escuela, pero no necesariamente profundizaba debido a su propio trauma en su pasado”, dijo Noble. “A medida que se hace mayor, surge la idea de que, al incorporar mi propia experiencia personal y permitir que eso influya en mi forma de ver la historia, ahora me siento un poco destrozada por el hecho de que, al mirar la verdad directamente a la cara, descubrí todo un mundo de verdad cuya existencia negaba cuando tenía 15 años”.

La segunda parte de la obra es un debate entre una adolescente local y Heidi, la adulta. El público elegirá al ganador.

“Es interesante porque es un debate real”, dijo Schultes. “Es: ‘¿Deberíamos abolir la Constitución o no?’. Eso es todo. Es en vivo. Es fresco. No sabemos quién debatirá sobre qué lado cada noche”.

Al trabajar en la obra, Noble se involucró con la historia de una manera que no lo hizo cuando era estudiante, y se convirtió en una madre curiosa de cuatro hijos.

“Ha sido muy significativo para mí y me hace preguntarles a mis hijos: ‘¿Qué están aprendiendo en historia?’”, dijo Noble.

Para Schultes, la obra genera una conversación sobre lo bien que la Constitución representa a las mujeres y las poblaciones minoritarias y lo que esa falta de representación significa para la sociedad estadounidense casi 250 años después de su fundación. Está emocionada de que su hija adolescente traiga amigos al espectáculo.

“Cada vez que me involucro en él, se me ocurre otra capa de algo que realmente no había considerado antes”, dijo Schultes. “Hay cosas que se plantean en esta obra que de alguna manera sacuden mis cimientos como ser humano y tengo muchas ganas de compartirlas con otras personas para que otras personas puedan pensar en lo que significa”.

Lo que significa la Constitución para Noble es complicado.

“Tengo sentimientos encontrados sobre la Constitución. Las personas que la redactaron eran seres humanos imperfectos y hay muchas cosas buenas que han surgido de ella. Al mismo tiempo, está incompleta. No me siento representada como mujer en ese documento. Todavía no hay una enmienda de igualdad de derechos, lo cual es difícil de creer”, dijo Noble. “Es un documento completo, pero le falta lo que Heidi menciona en la obra como derechos activos, que protegen a todas las personas del planeta”.

Más de dos siglos después, la sabiduría de Benjamin Franklin sigue siendo relevante.

“La Constitución, para mí, es nuestra mejor oportunidad para que todos los que vivimos en Estados Unidos sigamos contando con la democracia, si podemos mantenerla”, dijo Schultes.