Texas - La Cruz Roja busca donantes de sangre con la cercanía de la temporada de fiestas.

Duante el 2 al 15 de noviembre tendrán sus estaciones de donación en varias ciudades del Metroplex.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí las fechas:

4 de noviembre

- 9:00 a.m. a 2:30 p.m. - Desoto Recreation Center en el 211 E. Pleasant Run Rd en Desoto.

- 1:00 p.m. a 6:00 p.m. - First Baptist Church en el 1911 Timber Creek Rd en Flower Mound.

- 11:30 a.m. a 5:30 p.m. - East Plano Islamic Center en el 4700 14th St en Plano.

- 10:00 a.m. a 4:00 p.m. - First BaptistRichardson en el 1001 N. Central Expy en Richardson.

5 de noviembre

- 9:00 a.m. a 3:00 p.m. - First Presbyterian Church of Dallas en el 1835 Young St en Dallas.

7 de noviembre

- 12:00 p.m. a 6:00 p.m. - Hilton Garden Inn-Conference Center en el 705 Central Expwy S en Allen.

8 de noviembre

- 11:00 a.m. a 5:00 p.m. - Holiday Inn Express en el 1111 W Lancaster Ave en Fort Worth.

- 12:30 p.m. a 6:00 p.m. - Hood County YMCA en el 1475 James Rd en Granbury



14 de noviembre

- 9:00 a.m. a 2:00 p.m. - Medical City Alington en el 3301 Matlock Rd en Arlington.

- 10:00 a.m. a 4:00 p.m. - Living Spaces en el 8460 Tehama Ridge Parkway en Fort Worth.

- 9:00 a.m. a 3:00 p.m. - MacArthur High School en el 3700 North MacArthur Blvd en Irving.

15 de noviembre

- 9:00 a.m. a 2:00 p.m. - Nebraska Furniture Mart en el 5600 Nebraska Furniture Mart Dr en The Colony.



Todo aquel ingtersado en donar sangre puede realizar una cita en RedCrossBlood.org o llamando al 1-800-733-2767.

El incidente ocurrió en un Motel 6 en Dallas. El hombre fue hospitalizado y se encuentra en condición estable.

El incidente ocurrió en un Motel 6 en Dallas. El hombre fue hospitalizado y se encuentra en condición estable.