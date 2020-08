La viuda del republicano John McCain envía mensaje sobre la amistad de Biden y su esposo

WASHINGTON - Cindy McCain, la viuda del exsenador y exaspirante republicano a la Casa Blanca en 2008, John McCain, alabó el martes en un video al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.

McCain fue así la última de varios republicanos que han aparecido en los primeros dos días de la convención en apoyo a Biden, como el exsecretario de Estado Colin Powell, los exgobernadores John Kasich y Christine Whitman, y la excongresista Susan Molinari.

Sin embargo, a diferencia de los otros, no mostró su apoyo electoral por Biden y solo alabó su persona.

"Ellos (Biden y McCain) se sentaban y bromeaban, a veces era como un programa de comedia verlos a los dos", afirmó la viuda en el video, al que únicamente puso su voz y en el que se narraba la amistad entre ambos políticos, que empezó con el republicano trabajando de asesor del demócrata.

"Era un estilo de legislar y de liderazgo que ya no se ve mucho", añadió, en referencia a una época posterior, en la que ambos eran senadores en bandos opuestos.

Las dos familias mantuvieron su amistad durante décadas, y Biden visitó a McCain en Arizona poco antes de morir en 2018.

Jacquelyn Asbie, una operadora de ascensores en Nueva York que apareció en un video viral el año pasado expresando su apoyo a Joe Biden cuando se conocieron mientras él se reunía con la junta editorial del NYT, nominó a Biden para presidente de los Estados Unidos en la Convención Nacional Demócrata.

Biden leyó una elegía durante el funeral de McCain en la que afirmó: "Siempre pensé en John como un hermano".

Esa relación de amistad contrastó con el desprecio que mostró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el senador republicano, hasta el punto de que el mandatario no acudió al funeral del legislador.

Antes de su muerte, Trump había negado la condición de "héroe de guerra" de McCain, que fue prisionero durante cinco años en Vietnam: "No es un héroe de guerra. Es un héroe de guerra porque lo capturaron. A mí me gusta la gente a la que no capturaron".

Esa enemistad la cobró después McCain cuando con su voto salvó en el Senado la ley de salud de Estados Unidos, conocida como Obamacare, que Trump y los republicanos pretendían derogar.