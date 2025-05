Apoyo para dueños de negocios ante el problema de los indigentes en Fort Worth

En colaboración con la Ciudad de Fort Worth, la Cámara de Comercio de Fort Worth ha presentado un "Kit de Herramientas para Personas sin Hogar" destinado a ayudar a los negocios locales a abordar los desafíos asociados con la falta de vivienda.

La iniciativa se desarrolló en respuesta a las preocupaciones de los dueños de negocios sobre el impacto de la falta de vivienda en sus operaciones diarias. Según encuestas recientes realizadas por la Cámara a sus miembros, el 65% de las 420 empresas encuestadas reportaron dicho impacto en 2023.

Formado en el otoño de 2024, el Grupo de Trabajo para Personas sin Hogar de la Cámara colaboró ​​con diversas partes interesadas para crear este recurso. Entre los socios se incluyen Estrategias para Personas sin Hogar de la Ciudad de Fort Worth, el Departamento de Policía de Fort Worth, dueños de negocios locales, líderes de distritos de mejoras públicas y organizaciones sin fines de lucro. También contribuyeron socios comunitarios como la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth, la Cámara Negra Metropolitana de Fort Worth, el Distrito Camp Bowie, Near Southside Inc. y Downtown Fort Worth Inc.

El kit de herramientas ofrece las mejores prácticas para gestionar los desafíos relacionados con la falta de vivienda, orientación sobre la colaboración con las fuerzas del orden y los servicios municipales, y consejos para fomentar la participación comunitaria.

También describe otras consideraciones para los dueños de negocios. El kit de herramientas está disponible en inglés y español en el sitio web de la Cámara de Comercio de Fort Worth. Siga este enlace.