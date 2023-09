Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades para la repartición de alimentos a finales de esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse ni tampoco presentar una identificación. Las entregas serán en orden de llegada hasta duren los suministros. Sí se le pedirá su nombre, el tamaño de su familia y el código postal donde reside.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las localidades y horarios para este fin de semana:

Viernes 8 de septiembre - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Ben Washington Baptist Church en el 3901 Frisco Ave en Irving.

- Graham Street Church of Christ en el 304 Graham St en Waxahachie.

- North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite

Sábado 9 de septiembre - Todas de 9:010 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Community Missionary Baptist Church DeSoto en el 115 W Beltline Rd en Dallas.

Los CDC otorgarán dos millones de dólares anuales durante 5 años para programas de prevención.