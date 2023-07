Timothy Simpkins es declarado culpable en el juicio por el tiroteo en la secundaria Timberview

Un jurado del condado de Tarrant encontró a Timothy George Simpkins, un hombre acusado de dispararle a tres personas en la escuela secundaria Timberview en Arlington en 2021 después de una pelea en un salón de clases, culpable de intento de asesinato capital.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

La sentencia en el juicio comenzará a las 8:30 a.m. del viernes por la mañana.

Los argumentos finales comenzaron alrededor de las 8:37 a. m. de este jueves y la fiscalía le dijo al jurado que Simpkins tenía la intención de matar a Zacchaeus 'Zac' Selby y sin tener en cuenta a nadie más en la sala.

"¿Creemos que estaba tratando de matar a Zac? Absolutamente, absolutamente. No fue suficiente dispararle una vez en el salón de clases. Lo estaba persiguiendo, como un animal herido que se arrastraba y eso no fue suficiente para él", dijo la fiscal Rose Anna Salinas. "Viste el video, eso es tan despiadado como puede ser. Sabía que había otras personas en el salón de clases. No importaba. Sabía que las personas corrían por sus vidas. No importaba, porque continuó usando esa arma".

Timothy Simpkins es acusado de intento de homicidio tras incidente en la Timberview High School el pasado octubre del 2021.