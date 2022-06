Telemundo 39 y NBC 5 se unen en la lucha contra el hambre en el Norte de Texas. La meta no solo es combatir el hambre, si no proveer información y recursos que nuestra comunidad pueda usar al largo plazo. Por lo cual, aportamos del apoyo de organizaciones cual sostienen la misma meta al proveer estos recursos a nuestras familias del metroplex. Organizaciones como, Embajadores de la Herencia Hispana DFW, cual día a día luchan para combatir el hambre, especialmente en la temporada de verano. Una temporada que muchos niños enfrentan la escasez de comida al no contar con la comida de sus escuelas. De acuerdo con la organización nacional “Feeding America” (Alimentando América) 22 millones de niños padecen de hambre durante el verano

“Durante el verano vemos un incremento de familias especialmente, madres de familia acudir a nuestros bancos de comida…son familias que año con año cuentan con la ayuda de los distritos escolares, de darles de comer a sus hijos. Cuando el apoyo gubernamental o económico no está ahí tienen que acudir a bancos de alimentación como el que brinda Embajadores de la Herencia Hispana DFW. El obstáculo es cuando los bancos requieren identificación o documentos de residencia.” - Angeles Flores-Sanchez, Voluntaria de Embajadores de la Herencia Hispana DFW.

Mary Dominguez-Santini, es la presidenta y fundadora de la organización Embajadores de la Herencia Hispana DFW. Con varios programas dedicados a la comunidad, en 2017 inicio el banco de alimentación ubicado en el centro de eventos de Grand Praire. Una de sus metas ha sido ayudar a su comunidad sin importar el estatus legal o residencial de las familias que llegan al banco de comida. “Nosotros no requerimos documentación o verificación de cualquier tipo. Eso también se expande a no pedir información del condado o la ciudad del que el individuo que necesite ayuda venga. Es importante no limitar recursos, apoyo o información…especialmente cuando se trata de algo básico, como es la comida.”- Angeles

Aunque el estado de Texas cuenta con servicios gubernamentales como: SNAP, TANF, SSI entre otros, estos tipos de programas cuenta con requerimientos para obtener ayuda. Simplemente en Texas 1 de 8 personas padecía de hambre. Incluso al final del 2021, Texas aún permanecía en la lista de los 10 estados que sufrían de hambre, incluyendo los condados de Dallas y Fort Worth. La organización, Embajadores de la Herencia Hispana, dan de su parte al facilitar un banco de comida para las familias de nuestra comunidad.

Cada tercer miércoles del mes, voluntarios están en el centro de eventos de Grand Prarie, para ayudar cargar una camioneta de dispensa y distribuir alimentos a cualquier familia o persona que necesite.

“Si usted desea donar puede visitar nuestra página web www.hispanicheritageambassadorsdfw.com, ahí encontrará nuestro correo electrónico y número de teléfono donde podrá comunicarse con uno de nuestros voluntarios. Cualquier tipo de ayuda es aceptada y agradecida…aun que se pequeña hace la diferencia para una familia. -Angeles.

Embajadores de la Herencia Hispana DFW es una organización sin fines de lucro reconocida con sello platino de transparencia por Guidestar.