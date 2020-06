Madre en Fort Worth lucha por su vida tras ser atropellada

TEXAS - Autoridades continúan buscando a un conductor que atropelló a un madre de familia hispana mientras ella caminaba en Fort Worth.

La familia de Verónica Rivera Paz dice que ella se encuentra en condición grave en el hospital, y es por eso que piden que el responsable se entregue a la policía.

Savanna, hija de Rivera, describe a su madre como una mujer que siempre daba luz cuando entraba a un cuarto. Ella no le desea mal al conductor, pero quiere saber por qué no se detuvo para ayudarla.

De acuerdo con la policía, el 6 de junio, alrededor de las 10:50 p. m., Rivera caminaba por la intersección de la calle Main y 14th cuando una camioneta la atropelló y después se dio a la fuga.

De acuerdo con Savanna, su madre tiene moretones en su hígado, un pie roto, las costillas dañadas, la clavícula rota y ya le han realizado una cirugía de emergencia para arreglarle una arteria en su corazón.

Savanna no le desea mal al conductor, pero dice que quiere justicia y que se entregue y diga “lo siento, me equivoqué, no hubiera dejado a tu madre ahí”.

Autoridades dicen que el conductor estaba manejando una camioneta del año 2000 tipo Chevrolet Silverado de color gris oscuro. Los testigos describen la camioneta un poco baja y “heavy duty”, y dicen es posible que tenga algunos daños en la parte delantera.

Si tienes alguna información sobre el caso se pide que te comuniques con la policía de Fort Worth o llames al 911.