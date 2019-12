Gana apelación la maestra despedida del distrito escolar de Fort Worth por hacer comentarios racistas y tuitear a Trump

La maestra del distrito escolar independiente de Fort Worth (FWISD) que fue despedida tras enviar tuits antiinmigrantes al presidente Donald Trump, ganó una apelación para mantener su trabajo.



El despido de Georgia Clark no estaba justificado, respaldado por pruebas y no debe confirmarse, escribió Robert C. Prather Sr., un examinador independiente de la Agencia Estatal de Texas (TEA).

Pero a través de un comunicado, el FWISD dijo que apelarála la apelación. "Respaldamos nuestra decisión porque creemos firmemente que esto es lo mejor para todos los estudiantes", dijo el superintendente del Fort Worth ISD, Dr. Kent Scribner, en un comunicado el lunes.

Clark, que enseñaba inglés en la escuela preparatoria Carter-Riverside, dijo que pensaba que los tuits iban directamente al presidente Trump y no eran públicamente visibles. Ella tuiteó que la escuela había sido "tomada" por "estudiantes ilegales de México", y agregó que Trump fue elegido "con la promesa de que se construiría un muro para proteger nuestras fronteras". Los tuits fueron eliminados de su cuenta desde entonces, pero no de internet.

''Señor Presidente, el Distrito Escolar de Fort Worth está inundado con estudiantes ilegales de México. Se han adueñado de la preparatoria Carter-Riverside. Traficantes de drogas están en nuestro plantel y no se les hizo nada cuando los perros anti-drogas encontraron la evidencia'', decía uno de los tuits presuntamente enviados por Clark, quien también le habría pedido al presidente Donald Trump que hiciera algo porque en su escuela y en todo el FWISD había muchos ilegales.



Prather escribió en su decisión que los tuits estaban protegidos por la libertad de expresión y no violaban las políticas del distrito escolar.



La junta escolar de Fort Worth ISD votó el 17 de septiembre para rescindir el contrato de Clark con el distrito, una semana después de que los miembros de la junta optaron por presentar la votación, diciendo que necesitaban más tiempo para tomar una decisión final.



La junta votó por unanimidad para despedir a Clark en junio, pero un examinador independiente de TEA, examinó el caso y luego recomendó que la junta escolar reincorpore a la maestra.