Mamografías gratis en Dallas por el mes de concientización sobre el cáncer de seno

TEXAS - Octubre es el mes rosa y se enfoca en la concientización sobre el cáncer de mama.

Durante el mismo se promueven los chequeos de senos o mamografías, pero el Metroplex no se queda atrás ya que varias organizaciones han unido esfuerzos para poder traerles recursos a las personas y que también se eduquen sobre los riesgos del cáncer.

Parkland Hospital ofrecerá gratis exámenes preventivos contra el cáncer de mama para aquellas mujeres que no tengan seguro médico. El evento se realizará el 9 de octubre de 8 a. m. hasta las 4 p.m. y solamente se requiere lo siguiente:

Tener más de un año desde tu ultima mamografía

Ser mayor de 35 años

Identificación de que vivas en el condado Dallas. También se aceptan facturas de servicios públicos para comprobar tu identidad.

Para hacer una cita puedes llamar al 214-266-3327. El hospital está ubicado en 5151 Maple Avenue Dallas, Texas.

Otras organizaciones como "The Lolas" ofrece apoyo para mujeres que sufren de cáncer, y no solamente de seno, si no de todo tipo. La organización está compuesta por sobrevivientes y mujeres que actualmente tienen cáncer. "The Lolas" hace rifas para las mujeres al apoyarlas económicamente y también ofrecen recursos de ayuda.