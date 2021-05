Mano dura: Mesquite anuncia nuevas maneras para reportar ruido o música alta

TEXAS - La ciudad de Mesquite anunció nuevas maneras en las que se podrá reportar y ayudar a controlar ruidos o música alta que interrumpa la tranquilidad de los residentes.

Las violaciones por ruido se consideran un delito menor Clase C y están sujetas a multas de un máximo de $2,000.

Previamente, el concejo de la ciudad aprobó enmiendas para la ordenanza actual las cuales incluían el permitirle a personal de la ciudad resolver una situación por ruido que se escuche, por ejemplo, desde la calle o los límites de una vivienda sin necesidad de solicitar testigos.

"La ciudad de Mesquite tiene una ordenanza que impone fuertes volúmenes de música o ruidos que superan lo habitual, necesario, normal o son más fuertes de lo permitido en la ordenanza", se indicó a través de un comunicado.

A continuación te compartimos los nuevos detalles sobre cómo hacer un reporte.

La ciudad también emitió la siguiente guía para los residentes que tengan dudas al respecto:

¿Cuándo un ruido se convierte en una "perturbación del ruido," es violación?

1. El ruido debe superar primero lo normal, lo habitual o lo necesario, y 2. Segundo, Sea un ruido que molesta, molesta o perturbe la tranquilidad, comodidad o reposo de cualquier persona razonable con sensibilidades ordinarias o que sea claramente audible por cualquier oficial de paz de la Ciudad o otro agente de aplicación de la ley o que exceda los niveles de sonido máximos permitidos identificadosen la ordenanza.

¿Se pueden ajustar los estándares de perturbación del ruido?

Sí. Según una serie de factores, el principal de los cuales serán las zonas residenciales y distritos comerciales, día de la semana y hora del día. Ejemplo: Algo de música y hablar en voz alta, en una fiesta, en el patio del vecino, en un sábado a las 4 p.m., puede ser razonable o normal, pero el mismo nivel de ruido/música probablemente no sería razonable a la 1 a.m. en domingo.

¿Cómo puedo resolver las perturbaciones de ruido?

Si un residente siente que se está produciendo una perturbación del ruido, el primer paso, es comunicar la perturbación al dueño de la propiedad y pedirle que resuelva el ruido. Si no hay progreso con el problema del ruido o no se siente cómodo discutiendo con el dueño de la propiedad, el siguiente paso sería contactar a la Ciudad de Mesquite.Para las perturbaciones de ruido general, contacte al Departamento de Policía de Mesquite usando el número de teléfono que no es de emergencia: 972-285-6336Para las perturbaciones de ruido animal, contacte al número de teléfono de Mesquite Animal Services: 972-216-6283Para ayudar en el proceso de investigación de la supuesta perturbación, un residente puede optar por grabar de forma segura la violación de ruido yproporcionarla como evidencia a la ciudad.

Visite www.cityofmesquite.com/Noise para obtener más detalles sobre la ordenanza.