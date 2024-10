Maple Avenue en Dallas: alta incidencia de personas atropelladas

La ciudad de Dallas trata de erradicar las muertes relacionadas con el tráfico y reducir los accidentes con lesiones graves en un 50 por ciento en los próximos seis años con su plan de Acción Visión Cero.

El proyecto que se extienda a varias partes del Metroplex, incluido la comunidad de Oak Lawn, busca reducir de 4 a 2 carriles un tramo de 4 millas en la Maple Avenue entre Mockingbird Lane y Oak Lawn.

Según un estudio de la ciudad, los peatones representan el 30% de las personas que mueren o sufren lesiones graves en accidentes en esta vialidad que se considera un punto crítico de accidentes que involucran a peatones y automóviles.

Es problema de seguridad serio que reconocen varios dueños de negocios y residentes del área, pero quienes aseguran que reducir la cantidad de carriles, solo creará más problemas y se oponen al proyecto.

La ciudad de Dallas realizará una discusión comunitaria este viernes 1 de noviembre a las 5 p.m. en el centro Reverchon Park Recreation Center, ubicado en el 3505 Maple Ave, Dallas, TX 75219, Dallas, Texas 75219.

AVENIDA MUY TRANSITADA

Según la ciudad de Dallas, est vialidad forma parte de uno de los corredores más peligrosos en el Metroplex y por eso estarían agregando carriles para ciclistas, y cruces peatonales nuevos y/o mejorados.

Un plan con el cual no está de acuerdo Raymundo Castañeda, propietario de un negocio local y quien lleva casi 30 años en esta comunidad. Dice que la implementación de semáforos sería lo más factible y ayudaría a evitar congestión vehicular

“Yo creo que esa sería una de las soluciones. La propuesta de bicicletas, pues está bien pero desgraciadamente no es factible por la naturaleza de esta calle”, asegura Castañeda.

Y es que dice que, además, reducir la cantidad de carriles, podría causar desafíos para oficiales de policías y ambulancias.

“La circulación de ambulancias de repente pasa un percance, tienen que mover a un herido a un enfermo, lo tienen que llevar a Parkland, y si circula por aquí por la Maple, que es muy común que lo hagan, pues eso va a bloquear que pase rápidamente la ambulancia.”

El tráfico, también dice es un problema diario y eliminar 2 carriles, causarCastañeda más desesperación entre conductores lo cual indica podría desencadenar problemas de furia al volante. Una opinión que también comparten otros propietarios de negocios.

“Todo el día es tráfico, pero lo que viene siendo horas pico, hasta 10 minutos para salir de aquí, no sé a la escuela, las horas más de pico… Es mucho tráfico y son 2 carriles de cada lado entonces seria… pues con uno no me imagino”, asegura Leticia Castillo

Por su parte, en una junta previa, el pasado 31 de julio, el concejal Jesse Moreno para el distrito 2 aseguró que un análisis de la ciudad de Dallas arrojo que reducir a solo 2 carriles solo afectaría la congestión de tráfico por un minuto

Se han establecido 40 medidas, pero el Director de Tranporte no brindó actualización ni tampoco cuáles no habían iniciado.