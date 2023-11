Mark Cuban venderá su participación mayoritaria de los Dallas Mavericks

Los Dallas Mavericks, una de las franquicias deportivas más valiosas del mundo, sufrirán un importante cambio de propietario.

El actual propietario, Mark Cuban confirmó a NBC 5 sus planes de vender una participación mayoritaria en el equipo a la multimillonaria Miriam Adelson y su familia por 3,500 millones de dólares. El acuerdo podría sacudir el mundo del baloncesto profesional y tener implicaciones de gran alcance para el deporte.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Cuban mantendría el control operativo, a pesar de que los Adelson poseerían una participación superior al 50% de las acciones del equipo de baloncesto.

Esta noticia llega días después de que Cuban, de 65 años, revelara que después de estar en "Shark Tank" de ABC durante más de 10 años, la temporada 16 será la última.

"Este es nuestro decimoquinto año, y el próximo, nuestro decimosexto, será mi último año", compartió Cuban en el podcast de Showtime "All The Smoke" el 22 de noviembre. "Así que me queda un año más".

Cuban confirmó a NBC 5 que se está trabajando en un posible acuerdo entre Mark Cuban y Las Vegas Sands Corporation, que fusionaría sus intereses para crear un casino y un estadio en Dallas.

Sin embargo, el acuerdo aún está pendiente de la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA. El plan es continuar con el proyecto si se legaliza el juego en Texas.

Cuban dijo hace casi un año que estaba interesado en asociarse con Sands, ya que ha sido un defensor de la legalización de casinos en Texas, un tema que no llegó a ser tratado en la Legislatura estatal en una sesión bienal que terminó a principios de este año.

La compañía de casinos, controlada por Miriam Adelson, viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson, anunció hoyque vendería 2 mil millones de dólares de sus acciones para comprar un equipo deportivo profesional no especificado.

Miriam Adelson es la accionista mayoritaria de Las Vegas Sands Corp. Esta empresa de Las Vegas que cotiza en la bolsa, construyó los complejos turísticos Venetian y Palazzo, pero ahora sólo tiene operaciones de casinos en Macao y Singapur. Sheldon Adelson, el multimillonario fundador y propietario de Las Vegas Sands, murió en 2021 a los 87 años.

La compañía reveló la venta de 2 mil millones de dólares en acciones en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores. La presentación identificó a Adelson y Miriam Adelson Trust como vendedores, pero no especificó un equipo, liga o ubicación.

Si la totalidad de los 2,000 millones de dólares se destina a la compra, significaría que Adelson podría adquirir al menos el 57% del equipo de la NBA, según la valoración de 3,500 millones de dólares.

Adelson, de 78 años, conservará el 51.3% de las acciones de la empresa tras la venta, según el documento. La familia también es propietaria del periódico más importante de Nevada, el Las Vegas Review-Journal.

“Los accionistas vendedores nos han informado que actualmente tienen la intención de utilizar las ganancias netas de esta oferta, junto con efectivo adicional disponible, para financiar la compra de una participación mayoritaria en una franquicia de deportes profesionales… sujeto a las aprobaciones habituales de la liga. ”, dijo la compañía en la presentación ante la SEC.

Los partidarios de la legalización casinos en Texas esperaban lograr una enmienda constitucional para los votantes durante la sesión más reciente, pero la medida no llegó muy lejos en el proceso legislativo. La Legislatura controlada por los republicanos no volverá a reunirse en sesión ordinaria hasta 2025.

Es probable que Cuban no desaparezca del centro de atención ya que conservará el control de las operaciones del equipo.

Los esfuerzos para legalizar los casinos en Texas podrían elevar el perfil de un multimillonario que ha sido muy visible en los deportes, los negocios y las finanzas durante casi 25 años.

Cuban, un autoproclamado adicto al baloncesto que se graduó de la Universidad de Indiana, casi siempre está en la cancha para los juegos de los Mavericks. También ha sido franco y ha cobrado multas millonarias como propietario. Muchas de sus diatribas estaban dirigidas a los funcionarios.

The Dallas Morning News y The Associated Press contribuyeron en este artículo.

Rosa Guía aún sigue asombrada tras la noticia y tiene grandes planes con su familia y nietos.