Megamarcha en Dallas por una reforma migratoria

Varios líderes comunitarios se han unido para convocar a la comunidad para que se unan a la megamarcha para que se de una reforma migratoria.

La misma será el próximo 30 de marzo desde la 1:00 p.m. y saldrá desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Dallas.

Domingo García, abogado de inmigración y Presidente de LULAC dijo en la Conferencia de Prensa que "estamos mandando un mensaje a la capital, a la Casa Blanca y a todos los congresistas y senadores que ya es tiempo de una reforma migratoria.”

Entre los asistentes en la Conferencia de Prensa estuvo Marbella Carranza, madre de Jocelynn Rojo Carranza de 11 años, quien el pasado 8 de febrero murió por suicidio, supuestamente por acoso escolar debido al estatus migratorio de sus padres.

La mujer dijo entre sollozos y lágrimas que "quiero que alcemos la voz y nos unamos, no queremos que esto vuelva a pasar. No queremos que más familias ssigan sufriendo esto. Creo que ninguna familia se merce esto y mi hija no se lo merecía. Ella era una niña que tenía toda una vida por delante. Por culpa de esas palabras mi hija decidió terminar con su vida".

Mientras que el Concejal del Distrito 5, Jaime Resendez agregó que "lo que está pasando en estos momentos nos afecta a todos, todos somos parte de este país, sean ciudadanos o no, sean inmigrantes o no, lo que está pasando nos afecta a todos".

