Metroplex: Rompe silencio padre de niño que habría sido vacunado contra COVID-19

TEXAS - Telemundo 39 habló en exclusiva con el padre de un niño de 8 años que habría sido vacunado contra el COVID-19 por equivocación en el condado Dallas.

A raíz de este caso que presentamos hace unos días también se descubrieron otras situaciones similares donde menores, aún no elegibles, fueron vacunados aunque autoridades en Dallas nos explicaron que comenzaron a investigar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En el caso del niño de 8 años, el padre le dijo a Telemundo 39 que ya se encuentra bien y que ya no tiene dolor en el brazo donde se le inyectó la vacuna. Sobre la segunda dosis, el padre dijo que no se la va a poner al menos de que los estudios se finalicen y confirmen que es segura para niños.

“Me sentí bastante preocupado pues porque no estaba al tanto de cuales serían los efectos secundarios de la vacuna”, explicó el padre del menor quien prefirió no ser identificado por razones de privacidad.

Él explica que su hijo recibió la vacuna contra el COVID-19 el miércoles 31 de marzo en un centro de vacunación en Grand Prairie tras una cita que el sistema le otorgó.

“Todo fue muy normal. Mostré el QR (código), y aparte di las identificaciones, las de mis hijos, todo normal”, agregó el padre de familia quien explica que trabajadores del Departamento de Salud le han estado llamando frecuentemente para verificar el bienestar del menor porque todavía no hay ni estudios conclusivos ni vacunas aprobadas para el uso en niños.

El doctor Marcial Oquendo, quien está monitoreando la salud del pequeño, también se ha comunicado diariamente después de explicarle que en el centro de vacunas se la habían administrado por equivocación.

“Yo sigo pensando que la segunda dosis no debería ocurrir en este momento por lo menos hasta que no este aprobado porque si la primera dosis no estuvo bien no es necesariamente lo correcto”, dijo el doctor Oquendo.

El padre del menor también explicó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Dallas también le ha explicado que estarían a su disposición si el niño llegara a necesitar atención médica.