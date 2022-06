Eventos para el 4 de Julio en el norte de Texas

TEXAS - Si aún estás tratando de decidir qué hacer para este 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, aquí te presentamos varias opciones para que disfrutes junto a amigos y familiares.

ADDISON

Kaboom Town! Domingo 3 de julio el 4970 Addison Circle

ARLINGTON

Arlington Independence Day Parade, lunes 4 de julio a las 9 a.m. Entrada gratuita

Light Up Arlington domingo 3 de julio en el centro de la ciudad, 101 S. Mesquite Street

BURLESON

Party at the Pavilion el lunes 4 de julio de 5 a 10 p.m. en The Standard at Chisenhall, ubicado en el 279 W Hidden Creek Parkway

CARROLLTON

Community Fireworks Display, el domingo 3 de julio en Josey Ranch Lake, 1700 Keller Springs Road

CLEBURNE

4th of July Celebration lunes 4 de julio a las 10 a.m. Lake Pat Cleburne/Cleburne Golf Links, 2501 Country Club Road

COPPELL

Celebrate Coppell: Party in the Park, sábado 2 de julio de 6 a 10 p.m. en el Andrew Brown Park East, 260 Parkway Boulevard

Celebrate Coppell: Parade Down Parkway, el lunes 4 de julio a las 9 a.m. en Samuel Boulevard y Sandy Lake Road

DALLAS

A Star-Spangled Spectacular with the Dallas Winds, lunes 4 de julio a la 1 p.m. en el Meyerson Symphony Center, 2301 Flora Street

Fair Park Fourth, lunes 4 de julio en el 3809 Grand Avenue

Independence Beer Bash, domingo 3 de julio de 12 a 10 p.m. en el Texas Ale Project, 1001 N. Riverfront Boulevard. Evento gratuito

Klyde Warren Park’s Independence Day Celebration, sábado 2 de julio en el Klyde Warren Park, 2012 Woodall Rodgers Freeway

DENTON

Denton 4th of July Weekend, sábado 2 y domingo 3 de julio

DESOTO/LANCASTER

Old Fashioned Fourth Fireworks Celebration, lunes 4 de julio de 6 a 10 p.m. Grimes Park, 501 E. Wintergreen Road

DUNCANVILLE

Duncanville Independence Day Celebration, lunes 4 de julio a las 9 a.m. Armstrong Park, 100 James Collins Boulevard

FARMERS BRANCH

Independence Day Celebration, viernes 1 de julio de 6:30 a 10 p.m. Farmers Branch Historical Park, 2540 Farmers Branch Lane

FLOWER MOUND

Independence Fest 2022, lunes 4 de julio a las 5 p.m. Bakersfield Park, 1201 Duncan Lane

Independence Day Splashtacular, lunes 4 de julio de 1 a 5 p.m. Flower Mound Community Activity Center Outdoor Waterpark, 1200 Gerault Road

FORT WORTH

Concerts in the Garden July 4th Celebration, domingo 3 y lunes 4 de julio a las 8:30 p.m. Fort Worth Botanical Garden, 3220 Botanic Garden Boulevard

Fort Worth's Fourth, lunes 4 de julio Panther Island Pavillion

FRISCO

Frisco Freedom Fest, domingo 3 y lunes 4 de julio Simpson Plaza in Frisco Square

Star Spangled Spectacular, domingo 3 de julio en el Firewheel Town Center

GLEN ROSE

Hometown 4th of July Parade, lunes 4 de julio a las 9 a.m. Glen Rose CVB & Visitors Center 100 NE Barnard Street

GRANBURY

Granbury’s Hometown 4th of July Festival, del sábado 2 al lunes 4 de julio en el Granbury Chamber of Commerce, 3408 E US Highway 377

GRAPEVINE

39th Annual July 4th Fireworks Extravaganza, lunes 4 de julio a las 9:30 p.m. en el Oak Grove Park, 2520 Oak Grove Loop South

IRVING

Sparks Stripes Irving Texas, lunes 4 de julio a las 9 a.m. Heritage Park, 217 South Main Street

LAKE DALLAS

Lake Cities 4th of July, sábado 2 de julio a las 9 a.m. Lake Dallas City Park, 101 E Hundley Drive

LEWISVILLE

Castle Hills Freedom Festival, lunes 4 de julio de 5:30 a 9:30 p.m. en el Castle Hills Village Shops & Plaza, 2520 King Arthur Boulevard

LITTLE ELM

July Jubilee, lunes 4 de julio en el Little Elm Park, 701 W. Eldorado Parkway

MANSFIELD

Mansfield’s Rocks, domingo 3 de julio a las 6 p.m. en el Big League Dreams, 500 Heritage Parkway South

MCKINNEY

Red, White, and BOOM! lunes 4 de julio en el 6375 Collin McKinney Parkway. Entrada y estacionamiento gratuitos.

PLANO

Plano’s All-American 4th, lunes 4 de julio de 6 a 10 p.m. en el Red Tail Pavilion: 2800 E Spring Creek Parkway

TERRELL

Free & the Brave Blowout!, domingo 3 y lunes 4 de julio en el Terrell Municipal Airport, 400 W British Flying School Boulevard. Entrada y estacionamiento gratuitos.

Liberty By The Lake, sábado 2 e julio en The Colony Five Star Complex, 4100 Blair Oaks

TROPHY CLUB

Fourth of July Celebration, lunes 4 de julio a las 9 a.m. en el Independence Park, 501 Parkview Drive

WEATHERFORD

Spark in the Park 2022, lunes 4 de julio de 6 a 10 p.m. en el Heritage Park Amphitheater, 378 Jack Borden Way