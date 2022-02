Múltiples accidentes en Frisco, McKinney y Fort Worth en medio del tiempo invernal

La policía de varias ciudades del norte de Texas está respondiendo a múltiples incidentes de tráfico en medio del tiempo invernal de este miércoles y jueves.

Según el Departamento de Policía de McKinney, esta mañana los oficiales trabajaron para despejar múltiples accidentes en toda la ciudad.

La policía dijo que estos choques fueron causados ​​​​por el deterioro de las condiciones de la carretera a medida que las temperaturas caen por debajo del punto de congelación.

La US 380 East of Airport se cerró en ambas direcciones después de que ocho vehículos chocaran en McKinney se reabrió poco antes de las 8 a.m. dijo la policía.

Accidentes de tráfico similares también ocurrieron en Frisco.

Según el Departamento de Bomberos de Frisco, los bomberos y los policías respondieron a múltiples accidentes el miércoles por la mañana.

Las autoridades dijeron que la mayoría de los accidentes ocurrieron en el área norte de la ciudad ya lo largo de la autopista de peaje Sam Rayburn.

En Fort Worth, se reportaron ocho accidentes a las 6:30 a.m. de hoy, dijeron los bomberos.

La I-35W y la desviación hacia el 820 en el norte Fort Worth se cerraron debido al hielo.

Según MedStar, los funcionarios respondieron a 28 choques entre las 3:30 a.m. y las 8 a.m., 20 de los cuales ocurrieron en partes elevadas de la autopista.

''Los conductores deben tener cuidado en las carreteras porque, aunque las condiciones heladas pueden no ser generalizadas, todavía hay parches de hielo'', dijo un vocero de los bomberos.

