Reconocido museo de Fort Worth, el Kimbell Art Museum, presenta su nueva adquisición

FORT WORTH, Dallas - Una obra maestra británica ha encontrado un nuevo hogar en Texas.

El Kimbell Art Museum en Fort Worth adquirió recientemente yeguas y potros pertenecientes al segundo vizconde de Bolingbroke de George Stubbs, pintado entre 1761 y 1762 aproximadamente. La pintura ahora se exhibe en el edificio Louis I. Kahn de Kimbell.

El foco de la pintura es el tema más conocido de Stubb: un caballo. Nacido en Liverpool en 1724, Stubbs está considerado el mejor pintor de animales de la historia del arte europeo.

Sus pinturas de caballos trascienden los géneros históricos para lograr un refinamiento pictórico y una resonancia emocional poco comunes.

Sus dibujos de caballos atrajeron el patrocinio de aristócratas amantes de los caballos, lo que le permitió explorar una variedad de temas animales, incluidos retratos de caballos de carreras individuales, así como pinturas de perros domésticos, tanto criados para deporte como como mascotas; representaciones de animales salvajes y exóticos, a veces en combate; y lo más destacado, su serie de yeguas y potros.

Yeguas y potros pertenecientes al segundo vizconde de Bolingbroke es uno de los principales, y probablemente los primeros, de una serie que ha sido considerada el mayor logro del artista.

La adquisición, junto con la del cuadro de Thomas Gainsborough Ir al mercado, temprano en la mañana (c. 1773), comprada por Kimbell en 2023, eleva significativamente las existencias de pinturas británicas del siglo XVIII de Kimbell, un género que Velma y Kay Kimbell favorecieron cuando inicialmente construyendo su colección.

"Con el mandato de coleccionar sólo obras de gran importancia histórica y estética, el Kimbell es el hogar natural de esta obra maestra", dijo Eric Lee, director del Museo de Arte Kimbell. “Estoy seguro de que se convertirá en un favorito del público. Los visitantes del museo disfrutarán de la representación multidimensional de yeguas y potros, vivos con un drama sutil, imbuidos de ternura y fascinantes en su expresión de las personalidades individuales de cada caballo”.

La pintura mide poco más de seis pies de largo por tres pies de alto y presenta una yegua castaña madura en el centro de un grupo de otras dos yeguas y tres potros, que acarician cerca de sus madres. La composición se sitúa en un paisaje primaveral en lo que probablemente sea la finca familiar del vizconde de Lydiard Tregoze, Wiltshire, ahora municipio de Swindon, con un verde parque, un cielo nublado y una amplia extensión de agua de color gris oscuro que proporciona interés espacial más allá del largo , piernas delgadas de los caballos.

Altamente naturalistas, los caballos son realistas en sus formas anatómicas y poses. Si bien el ambiente general es tranquilo y doméstico mientras los caballos se comunican suavemente entre sí, el cielo nublado y los ojos muy abiertos y brillantes de las yeguas añaden un elemento de dramatismo y nobleza a la composición.

El título hace referencia al segundo vizconde de Bolingbroke, Frederick St. John (1732-1787), uno de los primeros mecenas más importantes de Stubbs.

Como uno de los primeros encargos de este tema ecuestre, la pintura de Kimbell marcó tendencia para las clases altas británicas. Probablemente sea la obra que Stubbs expuso en la Sociedad de Artistas en 1762.

Pronto, otros miembros del círculo de entusiastas aristocráticos de los caballos de Bolingbroke y colegas estadistas del partido político Whig encargaron composiciones similares de yeguas de cría y sus crías, muchas de las cuales sin duda representan los patrones de los mecenas. propios caballos.

Las pinturas ecuestres de Stubbs, así como sus representaciones de la vida rural y de otros animales, fueron una expresión especialmente encantadora y sofisticada de los pasatiempos de la nobleza británica y la nobleza terrateniente. Los clientes podían colgar estas obras junto con retratos de moda y pinturas de viejos maestros en sus casas de ciudad o de campo, donde vastos campos, parques, establos y sementales reflejaban su amor por la caza y la vida deportiva.

El talento de Stubbs se extendió más allá de su comprensión y capacidad para representar la anatomía y apariencia equina. Sus obras capturaron el temperamento del animal individual. Su genio para entender al caballo derivó del estudio anatómico, de su aparente empatía por el carácter de cada caballo y de su capacidad para expresar su exquisita belleza. Colocó a estas criaturas en paisajes que mejoraron el estado de ánimo, la composición y la legibilidad de los animales.

Yeguas y potros pertenecientes al segundo vizconde de Bolingbroke permanecieron en la colección familiar de Lydiard Tregoze hasta que se vendió en una subasta en 1943. La pintura pasó a formar parte de la colección de la señora John Arthur Dewar, miembro de la familia de la destilería de whisky, quien también Era propietario de Allen Brothers (Retrato de James y John Lee Allen) de Henry Raeburn, que entró en la colección de Kimbell en 2002.

Kimbell adquirió Yeguas y potros pertenecientes al segundo vizconde de Bolingbroke de una colección privada a través del marchante de arte con sede en Londres Simon C. Dickinson Ltd. La pintura se une al Semental árabe con un novio de Lord Grosvenor de Stubbs, una obra adquirida por Kimbell en 1981. y Foals Pertening to the 2nd Viscount Bolingbroke estuvo anteriormente en exhibición en Kimbell en 2004-2005, cuando estaba cedido para la exposición Stubbs and the Horse.

La Kimbell Art Foundation adquirió Mares and Foals pertenecientes al segundo vizconde de Bolingbroke en memoria de Ben J. Fortson (1932-2024), quien falleció en mayo y cuyo liderazgo fue fundamental en el crecimiento de Kimbell. El Sr. Fortson formó parte de la junta directiva de la Kimbell Art Foundation desde 1964 hasta su muerte y fue durante mucho tiempo vicepresidente ejecutivo y director financiero de la fundación.

Actuó como administrador de las inversiones y finanzas de Kimbell. También fue la fuerza impulsora detrás de la construcción del Pabellón Renzo Piano del museo, que se inauguró en 2013 y alberga las exposiciones temporales y las colecciones permanentes del museo de arte asiático, africano y americano antiguo.