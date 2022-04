“No necesitas cita”: Consulado de El Salvador en Dallas continúa con emisión de pasaportes y DUI

TEXAS - Oficiales con el Consulado General de El Salvador en Dallas nos compartieron detalles sobre cómo funciona el proceso para obtener importantes documentos como un pasaporte o DUI.

De acuerdo con el cónsul general, Milton Chinchilla Peraza, los salvadoreños ahora tienen la opción de obtener por primera vez o renovar su pasaporte sin necesidad de una cita los días martes, miércoles, y jueves.

El costo del pasaporte para dichas situaciones es de $60, los cuales puedes pagar en efectivo en el consulado o también a través del portal de internet (https://portalcitas.rree.gob.sv) por el cual también se hacen las citas. Sin embargo, el costo es diferente si la persona ha extraviado su pasaporte. Para renovación solo necesitas mostrar el pasaporte vencido o a vencer en los próximos seis meses.

Para aquellos salvadoreños interesados en obtener el Documento Único de Identidad (DUI), el cónsul Mauricio Rudy Chávez nos explicó que tiene un costo de $35 para aquellos que lo desean obtener por primera vez o que simplemente buscan renovarlo.

En el caso del DUI, los salvadoreños que nunca han obtenido este documento necesitan una partida de nacimiento que haya sido emitida después del año 2010 y un documento con fotografía emitido en Estados Unidos. Los jóvenes también tienen la opción de presentar solamente una partida de nacimiento y acudir con sus padres o dos testigos.

¿Qué pasa si olvidaste tu DUI o no lo tienes contigo el día que vas a renovarlo? Chávez agrega que no es necesario tenerlo ya que tu información se encuentra en el sistema, pero es importante aclarar que esto no aplica para pasaportes.

El consulado está ubicado en el 7610 N Stemmons Freeway Suite 400 Dallas, Texas 75247 y los horarios de atención los siguientes:

Lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m.

Días en los que puedes ir sin cita: Martes, miércoles, y jueves. Los lunes y viernes sí necesitas hacer una cita a través del portal: https://portalcitas.rree.gob.sv

Hay ciertos sábados, como el 9 de abril, en el que estarán abiertos entre 8 a. m. y 12 p. m. pero no necesitas cita.

¿Necesitas más información?

El consulado también ofrece información para diversos trámites a través de los siguientes medios: