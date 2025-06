Gusanos tóxicos regresan al norte de Texas: qué debes hacer si ves uno

NORTE DE TEXAS — Con la temporada de lluvias, los famosos gusanos cabeza de martillo están de regreso en los jardines de Texas y los expertos advierten que no lo debes tocar.

Según el Instituto de Especies Invasivas de Texas, este tipo de gusano emiten sustancias tóxicas, por lo que no es recomendable tocarlos porque pueden causar irritación en la piel.

Entonces, ¿qué debes hacer?

Expertos dicen que no debes ''cortarlos'' porque eso no los detiene ya que tienen la capacidad de reproducirse por si mismos. Lo mejor es usar aceite de cítricos y el vinagre para removerlos, y desecharlos en una bolsa o contenedor sellado, según investigadores de la universidad Texas A&M.

Este tipo de gusanos es perjudicial para los cultivos ya que se alimentan de lombrices, que ayudan a mantener un balance el ecosistema bajo tierra.

En julio de 2021, estos gusanos causaron revuelo en redes sociales en el norte de Texas tras reportes de que estaban invadiendo los jardines.

Ashley Morgan-Olvera, investigadora del Instituto de Especies Invasivas de Texas, dijo que su presencia no es común en el norte de Texas.

"Históricamente hablando sabíamos que estos gusanos viven desde hace unos 20 años en el área de Houston, pero no teníamos mucha información sobre su presencia en la zona de Dallas-Fort Worth, pero ahora sí la tenemos"

Morgan indicó que este tipo de gusanos platelminto que pueden crecer o estirarse entre 4 y 15 pulgadas cuando se mueven, son nativos del sureste de Asia, principalmente de Vietnam, y también han invadido la zona sur de las Islas del Pacífico.

Si tienes este tipo de gusanos en tu propiedad, puedes hacer un reporte a al Instituto de Especies Invasivas de Texas para que continúen con su investigación.

