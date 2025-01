Mujer del norte de Texas que participó en el ataque al Capitolio recibe indulto de Trump

En una de sus primeras medidas como presidente, Donald Trump concedió clemencia a unos 1,500 partidarios que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero en oposición a los resultados de las elecciones de 2020. Jenna Ryan fue una de los varios acusados con conexiones con el norte de Texas que recibieron el indulto. Ella dijo que se enteró de la noticia con el resto del mundo.

Jenna Ryan es vista el 6 de enero en fotos y videos rodeada de otras personas que habían irrumpido en el Capitolio. Se declaró culpable de cargos de delito menor, considerada una de las delincuentes no violentas ese día, y pasó un tiempo en la prisión federal.

"Solo miraba las noticias, con la respiración contenida", dijo. "Y entonces recibí, y yo estaba como oh Dios mío mi mundo acaba de ponerse muy ocupado. Todo el mundo empezó a enviarme mensajes de texto y correos electrónicos".

Se encuentra entre los cientos de personas indultadas por su participación en lo sucedido aquel día y dice sentirse validada.

"En un momento dado fui condenada al ostracismo y cancelada de la sociedad y cosificada en todos los ámbitos y la gente me tiene miedo", dijo.

Otros afirmaron que los indultos van en contra de nuestro sistema judicial. El Centro Legal para la Pobreza del Sur condenó la medida.

"Desafortunadamente, creo que cuando el presidente Trump anuló ese veredicto y anuló la voluntad del pueblo dentro de nuestro sistema judicial, creo que eso realmente envía un mensaje de que algunas personas pueden escapar de la responsabilidad legal en algunos casos", dijo Rachel Carroll Rivas, Directora Interina del Proyecto de Inteligencia del Centro Legal para la Pobreza del Sur.

Brian Levin es el director fundador del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo. Según Levin, esta medida anima a los alborotadores del 6 de enero y a sus partidarios.

"Envía el mensaje de que esto está bien", dijo."A ver qué pasa si esta gente vuelve a cometer delitos. Y además, añade gran vigor a estos grupos que antes estaban contra las cuerdas porque su liderazgo estaba encarcelado."

Ryan dijo que no es una insurrecta y cree que el vídeo y las imágenes de los alborotadores vistos asaltando el Capitolio no cuentan toda la historia.

"Ese es el único ángulo que se repitió una y otra vez en los principales medios de comunicación. No tienen la diversidad de cosas que yo vi", dijo.

En el momento en que Trump emitió los indultos, había unos 700 acusados que o bien nunca recibieron penas de prisión o bien ya habían cumplido sus condenas.

Esta nota fue publicada originalmente en ingles por Candace Sweat para NBCDFW. You can read the original story in English here.