Nueva exposición en el Museo de Arte Kimbell

Telemundo 39, NBC 5 y el Museo de Arte Kimbell se complacen en invitarle a ver esta última exposición, que debutará el 16 de junio, y que fue mostrada por primera vez por Carlos V en 1531. Arte y guerra en el Renacimiento: La batalla de Pavía narra la victoria del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V sobre el rey francés Francisco I.

El conflicto, de casi 500 años de antigüedad, se plasmó dinámicamente en siete tapices episódicos, cada uno de los cuales mide unos seis metros de ancho por cuatro de alto. Junto con los tapices se expondrá una selección de armas y armaduras, lo que añadirá aún más profundidad a la experiencia de los visitantes, y en la aplicación del Kimbell se podrá realizar una visita guiada con audioguía.

La exposición estará abierta del 16 de junio al 15 de septiembre, y después volverá a su sede en Nápoles, así que no te pierdas esta majestuosa oportunidad. Consigue las entradas AQUÍ.

Art and War in the Renaissance: The Battle of Pavia Tapestries

16 de junio - 15 de septiembre

The Kimbell Art Museum

3333 Camp Bowie Blvd.

Fort Worth, TX. 76107

Homepage | Kimbell Art Museum

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Acerca del Museo de Arte Kimbell

El Museo de Arte Kimbell se fundó en 1972 y es propiedad y está gestionado por la Fundación de Arte Kimbell, encargada por el difunto Sr. Kimbell de crear un museo «de primera clase». Desde entonces, el museo busca obras de mérito excepcional con fines educativos y de conservación. Para más información, visite Homepage | Kimbell Art Museum.