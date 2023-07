Nuevas fechas de repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su repartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero deben de presentar una identificación. Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren. A las personas se les pedirá el nombre, el tamaño de la familia y el código postal de donde residen.

A continuación el listado de localidades de esta semana:

Martes 25 de julio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- First Baptist Forney en el 1003 College St en Forney.

Jueves 27 de julio

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Beth Eden Baptist Church en el 1125 E Red Bird Ln en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Iglesia Vida y Luz a las Naciones en el 2422 N Jupiter Rd en Garland.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Pkwy en Grand Prairie.

Viernes 28 de julio

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. St. Paul Baptist Chrch Outreach Ministry en el 422 2nd St NE en Paris.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Iglesia Adventista del Séptimo Días Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 1:00 a.m. - Ben Washington Baptist Church en el 3901 Frisco Aven en Irving.

Sábado 29 de julio

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

