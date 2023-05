Nuevas fechas para repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá nuevas fechas y localidades para la repartición de alimentos esta semana.

Se les recuerda a los participantes que no necesitan registrarse, ni tampoco mostrar una identificación. Lo que sí le pedirán es el nombre, el tamaño de la famillia y el código posta de donde residen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las fechas y localidades:

Martes 2 de mayo - Ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S. Bell St en Royse City.

- Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

Miércoles 3 de mayo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 East Wintergreen Road en Cedar Hill.

Viernes 5 de mayo

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Grand View Baptist Church en el 1401 I-30 en Mesquite.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall.

Sábado 6 de mayo - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

¿Sabías que el jardín de rosas más grande en Estados Unidos está en el norte de Texas? Conoce más aquí sobre esta experiencia única donde la entrada es gratis junto a otras atracciones.