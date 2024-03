La Orquesta Sinfónica de Dallas anuncia la temporada 2024-25: esto es todo lo que puedes esperar

Con amadas piezas clásicas, una monumental ópera en concierto y estrenos mundiales, la temporada 2024-2025 de la Orquesta Sinfónica de Dallas tiene algo para todos.

"El DSO está encantado de presentar la programación para la temporada de conciertos 2024/25, y esperamos que nuestros patrocinadores y suscriptores estén igualmente emocionados de ver lo que nos espera para la próxima temporada", dijo Kim Noltemy, presidente y director ejecutivo de Ross Perot del Dallas Sinfonía.

“Hemos llenado la temporada con clásicos muy queridos, un fantástico elenco de artistas y directores invitados, nuevas obras dinámicas de compositores nunca antes escuchados en Dallas y mucho más”.

La temporada 2024-2025 es la quinta de Fabio Luisi como director musical de la orquesta. Dirigirá la orquesta en diez conciertos como parte de la Serie Clásica de Texas Instruments.

“Al comenzar mi quinto año de esta asociación musical con los increíbles músicos del DSO, hemos desarrollado un sonido distintivo de Dallas, del cual estoy inmensamente orgulloso”, dijo Luisi.

"Estamos tocando a un alto nivel artístico y espero aprovechar eso y compartir música hermosa con el público de Dallas en la temporada de conciertos 2024/25".

Luisi dirigirá la Orquesta Sinfónica de Dallas, que se convertirá en la primera orquesta estadounidense en la historia reciente en presentar una versión de ópera en concierto de la épica Der Ring des Nibelungen (el ciclo del Anillo) de Wagner en su totalidad.

La orquesta interpretará Siegfried el 5 de octubre y Götterdämmerung el 8 de octubre, seguido de la presentación de una semana del ciclo completo Ring que comenzará el domingo 13 de octubre.

Este enorme esfuerzo es la culminación de muchos años de planificación por parte del personal artístico y del liderazgo de DSO y cuenta con una enorme orquesta de más de 100 músicos y un elenco de más de 30 vocalistas en el escenario del Centro Sinfónico Morton H. Meyerson.

“The Ring Cycle es una de las obras musicales más profundas y complejas que jamás se haya escrito. Es toda la humanidad llevada al escenario: la familia, el amor, el sexo, la pérdida, las consecuencias y la búsqueda de poder”, dijo Luisi. “A lo largo de toda la historia, con una hermosa música y un hermoso texto que te guían, al final te transformas”.

La orquesta ha encargado y presentará tres estrenos mundiales, incluidas piezas del nativo americano, el compositor ganador del Premio Pulitzer Raven Chacon, la compositora residente de DSO Sophia Jani y Sean Shepherd.

La orquesta también presentará el estreno en Estados Unidos del Concierto para trombón y orquesta de Andrew Norman, con la participación del célebre trombonista Jörgen van Rijen.

La temporada también incluye estrenos en Dallas de los Cinco Arabescos para Orquesta de Cámara de la compositora estonia Allison Kruusmaa y el Concierto para piano de Amy Beach, en un programa que destaca a las músicas que lideran el sexto Simposio anual de Mujeres en la Música Clásica del DSO; For a Younger Self, del compositor de cine Kris Bowers, con la estrella en ascenso del violinista Charles Yang; el nuevo trabajo de Arlene Sierra, Kiskadee, que fue encargado por la Liga de Orquestas Americanas con el generoso apoyo de la Fundación Virginia B. Toulmin; Stabat Mater, de Julia Perry; y Serenity Meditation del compositor radicado en Dallas Kyle Gann después de Ives.

La nueva temporada también incluye Bartók El príncipe de madera, Sinfonía n.° 3 de Sibelius, Sinfonía n.° 2 de Mahler, “Resurrección”, Variaciones enigma de Elgar, Sinfonía n.° 41 de Mozart, Sinfonía n.° 9 “Júpiter” de Dvořák, “Del nuevo mundo”, Sinfonía fantástica de Berlioz, Sinfonías n.° 5 y n.° 3 de Beethoven, “Eroica”, La consagración de la primavera de Stravinsky y Sinfonía n.° 3 de Mendelssohn, “Escocesa”.

El ex director musical de la Orquesta Sinfónica de Dallas, Jaap van Zweden, dirigirá la orquesta en conciertos con la Sinfonía n.° 5 de Shostakovich, su primera aparición en Dallas desde 2018.

Shira Samuels-Shragg se une a la Orquesta Sinfónica de Dallas como nueva directora asistente (presidenta de Marena y Roger Gault) durante la temporada 2024-2025.

Samuels-Shragg, quien actualmente se desempeña como director asistente en la Sinfónica de Spokane y la Sinfónica de Plano, reemplazará a Maurice Cohn.

Ella dirigirá la orquesta en conciertos para jóvenes, conciertos comunitarios y de parques, presentaciones selectas de DSO on the GO y otros conciertos asignados.

Samuels-Shragg también ayudará regularmente a Luisi y a los directores invitados en la preparación de la orquesta para los conciertos de la Serie Clásica de Texas Instruments.

“Estoy encantado de unirme al Maestro Luisi, a los maravillosos músicos y al fantástico equipo de la Orquesta Sinfónica de Dallas”, dijo Saumels-Shragg.

"Me siento honrado de formar parte de una organización que aporta tanto a las comunidades musicales locales e internacionales".

La serie Pops 2024/25, dirigida por el director principal de pop Jeff Tyzik, incluye Twist and Shout: The Music of The Beatles, Let’s Groove Tonight: Motown & the Philly Sound y ¡Bailamos! Una Noche de Música Latina.

"Siempre espero trabajar con la Sinfónica de Dallas y estoy encantado de volver al podio esta temporada para compartir estos emocionantes programas con el público de Dallas", dijo Tyzik. “Tenemos algo para todos en esta temporada, desde las melodías pegadizas y fundamentales de The Beatles hasta la música conmovedora y contagiosa de los artistas de Motown”.

La temporada también incluye una presentación especial de A Lovesome Thing: Billy Strayhorn Suite con la pianista Lara Downes tocando con la orquesta.

Los favoritos de la pantalla grande llenan el Meyerson Symphony Center con las presentaciones de películas en concierto de la orquesta, con Harry Potter y el cáliz de fuego, Elf y La princesa prometida.

El recién nombrado director principal de Dallas Symphony Presents, Enrico López-Yáñez (presidente de Nancy A. Nasher y David J. Haemisegger) dirige cinco programas especiales, incluido el concierto anual del Día de Los Muertos y Disco Fever.

“Estoy encantado de regresar para mi segunda temporada como director principal de la serie Dallas Symphony Presents”, dijo López-Yáñez.

"Esta es una temporada emocionante de pop y programación especial, y espero pasar más tiempo en Dallas, explorar la ciudad, conocer aún mejor a la audiencia y trabajar con los increíbles músicos de DSO".