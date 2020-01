Piden cargos criminales contra alumno que agredió a otro en una escuela de Dallas

La familia de un estudiante que fue brutalmente agredido afuera de su escuela durante una pelea campal, finalmente sometió el caso a la policía del distrito escolar independiente de Dallas (DISD por sus siglas en inglés) porque desean le impongan cargos criminales.

Después del incidente que lo mantuvo inconsciente en el hospital, la familia del adolescente argumenta que estuvo presionando a las autoridades escolares para que hicieran algo.

''Me siento muy contenta de ahora si van a proceder en contra del muchacho que atacó a mi hijo y gracias a Dios que si se va a poder hacer algo, justicia'', clamó Juanita Faz.

El incidente ocurrió el pasado 9 de enero cuando el adolescente de 14 años fue atacado por otro compañero más corpulento y tres años mayor que él.

Según la abuela de la víctima, reclamaron a los directivos de la escuela pero no quisieron ayudar. ''Que no podían hacer nada porque era una pelea mutua, pero yo no lo veo así...'' refirió la señora Faz.

Después de tres semanas y con la ayuda de un activista, la familia del estudiante agredido logró que la policía del DISD recibió la denuncia y analizarán el caso para la probabilidad de que le impongan cargos.

Ahora, la policía del DISD seguirá el protocolo y enviará el caso al Procurador del Distrito Dallas y en esta instancia en donde se determinará si procede o no la imposición de algún tipo de cargo.