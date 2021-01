Policía busca a sospechoso de sangrienta escena en tienda de Arlington

TEXAS - Una mortal escena en un negocio de Arlington tiene a las autoridades tras la pista del sospechoso.

Los hechos se registraron el domingo 17 de enero, alrededor de las 3:30 a. m., en la tienda E-Z Mart ubicada sobre East Bardin Road y Matlock Road.

Investigadores con el Departamento de Policía de Arlington identificaron a la víctima como Jordan Scott Hightower, quien era empleado de dicho lugar.

A través de videos captados por cámaras de vigilancia, oficiales lograron determinar lo que ocurrió antes de la mortal escena.

El sospechoso entró cubierto de su cara y con un suéter rojo. Después esperó que una persona saliera de la tienda y entonces se le acercó a Jordan a quien le disparó y falleció tras los impactos de bala.

Después, el sospechoso no pudo abrir la caja registradora y entonces comenzó a poner en su mochila comida y cigarrillos de la tienda, según la policía.

Tras el incidente, una pareja entró a la tienda e intercambió palabras con el sospechoso, pero la misma no llamó a la policía e indicaron que no reportaron el incidente porque no querían meterse en ningún problema. La policía indica que tampoco planean presentarles cargos.

E-Z Marth está ofreciendo hasta $5,000 de recompensa por pistas que lleven a la captura del responsable. Si tienes información se pide que llames a Crime Stoppers al 817-469-TIPS.