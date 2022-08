Se fue a la fuga: autoridades buscan a conductor que atropelló anciano en Fort Worth

La policía de Fort Worth está pidiendo ayuda a la comunidad después de que dicen que un conductor atropelló y mató a un hombre de 75 años que cruzaba una calle residencial el viernes por la noche antes de irse.

Eran alrededor de las 9:50 de la noche del viernes cuando Juan García, de 75 años, cruzó la intersección de Avenue H y Vaughn Boulevard. La policía dijo que tenía el derecho de paso cuando un conductor golpeó a García antes de irse, en dirección norte por Vaughn. García fue declarado muerto en la escena.

“Esperamos que algunos de estos vecinos puedan tener un video o algún tipo de evidencia que nos ayude a saber quién era el conductor”, dijo el vocero Daniel Segura.

La caminata de García el viernes por la noche fue una que su familia dijo que tomó a menudo, una ruta por su propio vecindario que nunca imaginaron que terminaría en tragedia.

"No está bien. Era una buena persona que no merecía ser atropellado al costado de una calle”, dijo su hijo Andrés García. El domingo García y su esposa, Alma, habrían celebrado 51 años de matrimonio.

Juntos, la pareja crió a cinco niños.

“Era como el mejor padre que puedas imaginar. Nos llevó a lugares. Nos enseñó cosas”, dijo Andrés.

Ahora que él mismo es padre, Andrés dijo que está desconsolado al saber que su padre no estará aquí para ver crecer a sus 10 nietos.

“Realmente me encantaría la justicia. Realmente me encantaría algún tipo de cierre, algo. No era su momento. Cada uno tiene su momento, pero no creo que este fuera el suyo”, dijo.

Cualquier persona con información debe llamar a la policía de Fort Worth.