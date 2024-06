Policía de Arlington revela videos del tiroteo entre oficiales y un sospechoso

La policía de Arlington reveló los videos del tiroteo entre oficiales de esta ciudad y un hombre armado que disparó contra los agentes después de una llamada de asistencia social y al que primeramente lo habían liberado en un primer incidente porque no había cometido ningun crimen.

El jefe de la policía dijo que el hombre les apuntó y disparó contra los oficiales en varias ocasiones.

Todo inició con una llamada al 911 por parte de un residente que tuvo una discusión familiar, y uando los agentes llegaron a la casa, el sospechoso se había marchado. Los agentes lo encontraron a poca distancia y hablaron con él.

Después de su conversación, los oficiales determinaron que no se había cometido ningún delito y se ofrecieron a llevar al hombre de regreso a la casa. Antes de permitirle subir a la patrulla, intentaron revisar al hombre en busca de armas, pero de pronto, el hombre de repente salió corriendo. Como no estaba detenido y no había cometido ningún delito en ese momento, los agentes no lo persiguieron. En cambio, regresaron a la casa y le contaron al familiar lo sucedido.

Mientras hablaban con el familiar, llegó otra llamada desde una dirección cercana. Un propietario denunció que un hombre desconocido se les acercó empuñando un arma y les pidió dinero. El hombre no hizo daño al dueño de la casa y dejó la dirección sin dinero. Según la descripción del sospechoso que dio el propietario, los oficiales se dieron cuenta de que este individuo era el hombre de 20 años que acababan de encontrar. Ahora que tenían información de que potencialmente estaba armado, comenzaron a buscarlo.

Mientras los oficiales lo buscaban, el familiar informó que el hombre regresó a su casa e intentaba irse en una camioneta. Cuando los oficiales se acercaron a la casa, el sospechoso salió del camino de entrada. Los agentes también informaron haber visto un arma de fuego. Los agentes dieron una descripción de la camioneta. Otros oficiales que acudieron localizaron rápidamente la camioneta e intentaron detener el vehículo. El hombre no se detuvo y siguió conduciendo. Entonces se inició una persecución.

Durante la persecución, los investigadores creen que el hombre disparó a través de su parabrisas a un oficial de la que estaba parado afuera de su vehículo, apostado delante de donde viajaba la persecución. El oficial no fue impactado ni resultó herido.

Autoridades investigan el incidente donde oficiales dispararon contra un sospechoso que creó toda una confusión en un vecindario. Aquí la narración de lo sucedido.

Momentos después, el hombre chocó contra otro vehículo que circulaba por la vía. El conductor del otro vehículo sufrió heridas que no ponen en peligro su vida. Tras el impacto, el hombre salió de la camioneta y salió corriendo.

Luego los agentes lo persiguieron a pie. Rastrearon al hombre hasta una casa en la cuadra 3700 de Shady Valley Drive, donde corrió por un largo camino de entrada y hasta una cochera donde estaba estacionado otro vehículo.

Dos agentes se acercaron al camino de entrada y vieron al hombre. Durante este encuentro, ambos oficiales dispararon sus armas reglamentarias varias veces contra el hombre. Después de que se hicieron los disparos y el hombre mostró las manos a los agentes, se acercaron a él y lo esposaron. Fue en ese momento que vieron que había sufrido heridas de bala. Los agentes prestaron auxilio hasta que llegaron los paramédicos al lugar.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

Los agentes recuperaron un arma de fuego cerca de la cochera. Aunque los investigadores creen que el hombre disparó el arma durante la persecución, no está claro si disparó algún tiro desde la cochera.

Durante la investigación de seguimiento, los detectives también se enteraron de que, según los informes, disparó dentro de la casa del familiar. Nadie dentro de la casa resultó herido y tampo ningún oficial resultó herido durante el incidente.

La policía de Arlington identificó al sospechoso como Austin Taylor, de 20 años y quien ya fue dado de alta del hospital y enfrenta múltiples cargos. Fue ingresado en la cárcel del condado de Tarrant, donde se encuentra recluido bajo fianza por un total de $275,000 dólares.

La policía dijo que las investigaciones penales y administrativas sobre el tiroteo están en curso.