Policía de Fort Worth pide ayuda para encontrar a sospechoso de varios robos violentos

La policía de Fort Worth está pidiendo la ayuda del público para encontrar a una persona sospechosa de varios robos violentos y con agravantes y que ha sido identificado como Donovin Copeland, de 18 años.

En conferencia de prensa, las autoridades indicaron que se trata del mismo sospechoso que mató a balazos un perro dentro de una tienda a inicios de enero de este año.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Son 4 casos en varias ciudades del norte de Texas, en donde incluso ha disparado. En otro ocasión le pegó a un empleado con su arma. Además se ha robado dos autos.

Otro incidente es que a una mujer la golpeó y le robó su vehículo. Por ello es considerado violento y extremadamente peligroso.

Daniel Segura, vocero de la policía de Fort Worth explicó que este sospechoso y tiene antecedentes penales. ''No tiene temor alguno de nadie y es alguien que no se cubre la cara y comete sus atracos a plena luz del día, no le importa'', destacó.

Si lo ve o sabe de él, marque al 911.En un cateo en una casa en Saginaw, encontraron armas y evidencia que ligan a este sospechoso.