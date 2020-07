Policías de Fort Worth se unen para educar a jóvenes sobre interacción y paradas de tráfico

TEXAS - Policías de Fort Worth junto a expolicías se han unido para ofrecer un seminario educativo que está enfocado para todos aquellos jóvenes que quieran aprender más sobre la interacción con los oficiales y las paradas de tráfico.

LaRhonda Young trabajó como agente en el Departamento de Policía de Fort Worth, pero dice que ahora quiere compartir su conocimiento en dichos temas.

"Serve and Protect: I am Not a Threat", es el nombre del seminario organizado también por la concejal Kelly Allen Gray. Este mismo se realizará el 2 de agosto, y las personas pueden registrarse al presionar aquí.

El programa está enfocado para todos aquellos entre las edades de 16 y 25 años, sobre el cual los organizadores indican que se realizarán dos sesiones:

Sesión #1: Interactuando con la policía para conocer tus derechos (Dirigido por el exoficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Charles Beckworth).

Sesión #1: Niveles de resistencia (Dirigido por el oficial del Departamento de Policía de Fort Worth Brandon Morris).

Entre los panelistas también se encuentra el jefe del departamento de policía, Ed Kraus.