Preparación de impuestos gratis en el condado Denton

United Way del condado Denton tiene disponible la ayuda para la comunidad para la preparación de impuestos de manera gratuita.

Esta ayuda para los individuos o familias que hayan ganado $67,000 o menos en el año. Ellos estarán trabajando hasta el 15 de abril.

El programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance) de United Way del condado Denton trabaja en colaboración con las bibliotecas públicas de Carrollton (Hebron y Josey Branch), Denton (North Branch), Lewisville, Little Elm, Pilot Point, Sanger y The Colony. VITA es apoyado con fondos del Servicio de Impuestos Internos, Charles Schwab, la Ciudad de Carrollton, y Wells Fargo.

Puedes acceder aquí para que puedas ver las ocho localidades disponibles, horarios, el tiempo de espera de cada lugar y otras preguntas frecuentes con sus respuestas para que puedas ir preparado a tu cita.

