¿Problemas por no pagar la renta en el norte de Texas? Aquí ayuda legal

TEXAS - Estamos a tan solo días de que comience un nuevo mes y con esto aumentan los temores de la comunidad debido a los desalojos por la falta de dinero.

Sin embargo, existen organizaciones como Legal Aid de North West Texas que están ofreciendo ayuda y también le piden a las personas que no deben de ignorar las notificaciones que reciban.

Ellos explican que el principal error es ignorar cualquier notificación, pues eso cierra las puertas para ganar tiempo antes de que el desalojo tome efecto.

“Todos pensamos que si no hacemos nada no va a importar…pero no es cierto, si no haces nada entonces el tiempo es aún más corto porque no hay intensión de arreglar la situación”, dice Claudia Cano, representante de Legal Aid de North West Texas.

Aunque la idea es ganar tiempo ante su proceso, expertos indican que hay algo que debes tener claro.

“Ganar y no tener que pagar la renta no ocurre porque el estado de Texas no lo permite. No hay ninguna defensa legal al no pagar renta”, agrega Cano.

Para obtener ayuda y más información sobre la organización Legal Aid of NorthWest Texas, puedes presionar aquí, o puedes llamar al 1-888-529-5277.