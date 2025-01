Protestan en Dallas y Fort Worth contra las nuevas políticas de inmigración

El domingo por la tarde y hasta tarde, cientos de habitantes del norte de Texas se manifestaron en Dallas y Fort Worth contra la nueva y creciente represión contra la inmigración del presidente Donald Trump.

La protesta en Dallas comenzó alrededor de las 3:00 p.m. y se prolongó durante varias horas cerca del puente Margaret Hunt Hill, donde personas con carteles, banderas y cánticos marcharon por la zona.

"No todos somos criminales, en todas las razas hay criminales. No sólo porque tengo piel morena, ojos marrones y cabello negro. No somos criminales por nuestra apariencia", dijo una manifestante llamada Judith.

A través de las redes sociales, la información del evento se volvió viral.

Quienes llegaron, expresaron su preocupación por las operaciones de control de inmigración que se realizan en todo el país y en Texas.

Fue una reacción a la primera semana del presidente Trump en el cargo, mientras su administración avanza a pasos acelerados para cumplir sus promesas de campaña de tomar medidas enérgicas contra la inmigración y que aseguran, se han centrado en inmigrantes con antecedentes criminales.

Quienes están en contra de las deportaciones masivas temen que las personas sin antecedentes penales también sean arrastradas.

"Sé que está deportando a personas con problemas, pero también está deportando a personas inocentes y separando familias, lo cual no es correcto en absoluto", dijo Marie Esquivel, organizadora de la protesta en Fort Worth.