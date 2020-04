Protestan para que reabran negocios en el condado Dallas

Al igual que en varias entidades de Estados Unidos, un grupo de personas protestaron afuera de la Corte de Comisionado del condado Dallas exigiendo que se reabran los negocios, toda vez que estos fueron temporalmente cerrados como medida de contención ante el brote de coronavirus.

A pesar de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ha empezado el proceso de reapertura gradual aún muchos lugares no pueden reabrir porque no son esenciales o porque no tienen forma de atender a su clientela a pesar de que son esenciales, como muchos restaurantes y pequeños negocios.

Abbott dijo que hasta a finales de abril dará otro anuncio de que otros negocios y/o prestadores de servicios pueden reabrir. Todo de forma progresiva y un paso a la vez.

Pero muchos están descontentos porque su argumento es que están no están ganando dinero y temen perder su inversión. Todo ocurre paralelamente al hecho de que hay millones de personas desempleadas y millones de personas aplicando por desempleo; mientras que los préstamos para pequeños negocios se acabaron por el momento.

La abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto, Explica.