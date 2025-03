Puttin’ on the Pink celebra su 32ª edición.

Telemundo 39, NBC 5 se unen a Texas Health Resources para celebrar más de tres décadas de impacto con el almuerzo de moda Puttin' on the Pink el miércoles 9 de abril a partir de las 10:00 a.m. en el Dickies Arena de Fort Worth.

¡El almuerzo tendrá comida, diversión y un desfile de moda! Patrocinios están disponibles haciendo clic AQUÍ.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La recaudación se utilizará para ofrecer servicios de salud móviles a las mujeres de Fort Worth y las comunidades vecinas. Estas unidades móviles ofrecen diagnósticos precoces y pruebas de detección gratuitas.

Almuerzo de moda Puttin'on the Pink

Miércoles 9 de abril

Recepción con champán a las 10:00 a.m.

El almuerzo comienza a las 11:30 a.m.

Dickies Arena

1911 Montgomery St.

Fort Worth

Para más información, haga clic AQUÍ.