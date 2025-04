¿Qué son los migrantes ambientales?

Tal vez no has escuchado este término sobre los migrantes ambientales. No obstante, no es un término legal, pero sí está reconocido por la Organización Internacional para la migración.

Muchas personas dejan atrás su país y sus raíces tras vivir un desastre ambiental como lo es una crisis de sequía de agua, un huracán, incendios, entre otros.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

No es sencillo dejarlo todo atrás y menos a causa de un desastre ambiental porque si vienes de otro país a Estados Unidos son limitadas las opciones para estar de manera legal en el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El abogado de inmigración, Haim Vásquez explicó que "básicamente el TPS o estatus de protección temporal como esa única avenida que tiene el gobierno americano para dar un tipo de protección a personas que han sido víctimas de algún tipo de desastre".

Usualmente estas personas ya tienen que estar en Estados Unidos y demostrar que no pueden regresar a su país a consecuencia de un fenómeno natural. El letrado destacó que es importante entender que Estados Unidos también ha sido víctima de condiciones meteorológicas extremas.

Le preguntamos que si se debería de modificar el sistema de inmigración para beneficiar también a Estados Unidos, a lo que respondió "claro, correcto, valdría la pena porque podría beneficiar a ciudadanos americanos".



"Fast Fashion" y Reciclaje: La sobreproducción de ropa está contribuyendo significativamente al cambio climático y a la contaminación ambiental. Janet Bolívar habla con expertos en el tema.