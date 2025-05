Realizarán evento gratis en Arlington para apoyo familiar

Se trata de un evento comunitario en el que ofrecerán información sobre finanzas, cómo encontrar felicidad, y traumas en la vida. Aquí más detalles

TEXAS - Múltiples organizaciones en el norte del estado se han unido para crear varios talleres informativos para nuestra comunidad.

Noticias de Texas 24/7 en Telemundo 39. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Los talleres incluyen temas como finanzas, cómo tratar traumas a lo largo de la vida, trata de personas, y cómo encontrar la felicidad.

El evento se realizará el sábado 3 de mayo de 9 a. m. a 2 p. m. en Kathryn Wilemon Lake House Event Center ubicado en el 6021 West Arkansas Lane Arlington, Texas 76016.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Las personas deberán registrarse en este enlace ya que también ofrecerán desayuno y almuerzo, según se indica en un comunicado.

El evento se realizará entre centros como The Jordan Elizabeth Harris Foundation, The Women's Center, Unbound Now, y North Texas Advance, entre otros.