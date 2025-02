Abren refugios cálidos en el norte de Texas a medida que las temperaturas vuelven a caer

Se están abriendo refugios cálidos en todo el norte de Texas, ya que se esperan temperaturas gélidas en toda el área una vez más.

Un frente frío hará bajar las temperaturas por debajo de lo normal con valores de sensación térmica en la adolescencia el domingo por la mañana antes de que un frente ártico brinde la posibilidad de una mezcla invernal el martes.

El gobernador Greg Abbott ordenó a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) que activara la respuesta de emergencia del estado antes del gran cambio climático.

Anticipándose al tiempo frío y húmedo de principios de semana, el Distrito Escolar Independiente de Fort Worth ya ha reprogramado algunas actividades al aire libre y notificará a los estudiantes y padres sobre otros cambios de horario.

Todos los juegos de fútbol en el distrito programados para el martes 18 de febrero ahora se jugarán el lunes, 17 de febrero. Fort Worth ISD también planea reprogramar los juegos de softbol y béisbol, así como las competiciones de atletismo, según sea necesario.

Arlington, Dallas, Denton, Garland, Lewisville y el Ejército de Salvación del Norte de Texas han activado refugios cálidos para las personas que necesitan ayuda.

Centros de calentamiento de Arlington

La ciudad de Arlington activará su Plan de refugio de emergencia contra el clima el sábado 15 y domingo 16 de febrero. El Ejército de Salvación en Arlington, ubicado en 712 W. Abram St., comenzará la admisión a las 7 p.m. hasta las 10 p. m. Se requieren identificaciones y se servirán comidas.

El plan de refugio de emergencia para personas sin hogar en climas fríos de Arlington se activa en los días en que las temperaturas alcanzan los 39 grados o menos durante cuatro o más horas consecutivas durante la noche.

Las bibliotecas de Arlington también estarán abiertas durante el horario comercial habitual para quienes busquen refugio.

Para obtener más información sobre los refugios cálidos de Arlington, haga clic aquí.

Salvation Army del Norte de Texas

Según la organización, el Salvation Army del Norte de Texas está abriendo seis de sus refugios térmicos nocturnos en tres condados en respuesta a la caída de la temperatura.

Las siguientes ubicaciones se activarán los miércoles y jueves por la noche:

El Centro de Servicios Sociales Carr P. Collins (5302 Harry Hines Blvd.)

El Centro Comunitario Denton Corps (1508 E. McKinney St.)

El Centro Comunitario Garland Corps (451 West Avenue D)

El Centro Comunitario de Arlington Corps (712 W. Abram St.)

El Centro de Servicios Sociales de Mabee (1855 E. Lancaster Ave.)

El Centro Comunitario Lewisville Corps (880 Fox Ave.)

Para obtener más información y detalles sobre los refugios cálidos del Ejército de Salvación del Norte de Texas, haga clic aquí.

Centro de calentamiento de Dallas

El Austin Street Center ubicado en 2929 Hickory St., Dallas, 75226 abre su refugio de invierno por segunda vez esta semana. Los invitados son bienvenidos a partir del sábado a las 3 p.m. A principios de esta semana el refugio estaba a plena capacidad. Cualquiera que quiera donar mantas puede dejarlas en el refugio.

Estaciones de calentamiento en Plano

Las estaciones de calentamiento nocturno (POWS) de Plano ofrecen un lugar seguro para buscar refugio del frío. Los POWS se abren cuando el pronóstico del tiempo incluye una temperatura constante de 32 grados (o menos) o una temperatura de 40 grados junto con un 50% de probabilidad de precipitación. La previsión meteorológica para el sábado por la noche cumple esas condiciones y estará abierto.

POWS está ubicado en EPIC (4700 14th St.), las puertas abren a las 6 p.m. y cierra a las 10 p.m. Hay un servicio de traslado a POWS disponible en la estación DART de Parker Road de 6:30 p. m. a 9:30 p.m.

Nadie será admitido en POWS después de las 10:00 p. m. a menos que estén acompañados por el Departamento de Policía de Plano o personal de Bomberos y Rescate de Plano.

Hay un límite de tres maletas en los autobuses lanzadera y no aceptan animales. Sin embargo, Plano Animal Shelter recogerá y alojará a las mascotas de forma gratuita durante la noche.

Cómo puedes ayudar

Si espera ayudar a los necesitados a mantenerse calientes, aquí están las organizaciones que ayudan con los servicios climáticos invernales:

El Centro Comunitario de Oak Cliff Corps está recolectando mantas para distribuirlas a través de su ministerio.

El Centro Comunitario Plano Corps viajará por todo el condado para distribuir sacos de dormir, calentadores de manos, café y chocolate caliente a personas sin hogar.

El Centro Comunitario de Irving Corps viajará por todo el condado para distribuir café, chocolate caliente, comidas calientes y artículos para calentar a las personas sin hogar.

El Centro Comunitario McKinney Corps entregará “mochilas para el cuidado de invierno” con guantes, gorros, mantas, paraguas, hidratación y refrigerios, además de servir comidas, a las personas sin hogar.

Preparación para el tiempo frío

Preparando tu hogar para el invierno

Ante el frío, reemplaza los burletes desgastados en puertas y ventanas para asegurar un buen sellado. Esto asegurará que el aire caliente permanezca adentro y el aire frío afuera. La mayoría de las ventanas modernas están selladas dentro del marco, pero las ventanas más antiguas pueden estar selladas con un vidriado que puede agrietarse y necesitar ser reemplazado.

Es posible que sea necesario aplicar el esmalte por encima de cierta temperatura y necesitará tiempo para curarse; este mantenimiento se realiza idealmente en primavera u otoño. Por último, revisa las canaletas para asegurarte de que estén limpias y permitan que el agua fluya libremente hacia la bajante.

Las canaletas obstruidas pueden hacer que entre agua en la casa. El Departamento de Seguros de Texas también recomienda podar árboles lejos de líneas eléctricas, casas y automóviles y verificar el nivel de aislamiento en los áticos.

Protegiendo tus tuberías

La mayoría de los habitantes del norte de Texas saben que deben aislar sus grifos exteriores, pero si la ola de frío se prolonga, podría ser una buena idea dejar también los grifos interiores en las paredes exteriores goteando durante la noche para que no se congelen.

El goteo, goteo, goteo de los grifos abiertos, si se escucha, puede ser molesto, así que coloca una esponja o toalla en el fregadero para recoger cada gota en silencio. Si sales de la ciudad por unos días, el Departamento de Seguros de Texas recomienda dejar las puertas de los gabinetes abiertas para que las tuberías de las paredes externas estén más expuestas al calor. Si tienes tuberías en un ático o espacio de acceso o cualquier otra tubería expuesta al aire libre, también necesitarán aislamiento.

Para grifos externos, desconecta las mangueras y aísla las válvulas. Envolver las válvulas con toallas no es la mejor solución a largo plazo. La mayoría, si no todas, las ferreterías del norte de Texas venden cubiertas para grifos exteriores económicas hechas de espuma que se adhieren fácilmente al grifo del grifo en solo unos segundos y hacen un gran trabajo protegiendo la tubería contra el congelamiento.

Si sospechas que una tubería se ha congelado, mantenga el grifo abierto para que el agua pueda fluir cuando se derrita. Además, asegúrate de saber dónde está ubicada la válvula principal de agua (y cómo cerrarla) en caso de que explote una tubería.

Trayendo a tus mascotas

Incluso si tienes una mascota o un animal que normalmente vive o duerme al aire libre, podría ser susceptible al frío, la hipotermia y la neumonía. La SPCA de Texas dice que si tienes frío afuera, es probable que tu mascota también tenga frío. Lleva a las mascotas adentro y asegúrate de que otros animales que están afuera tengan un refugio adecuado, seco y bien aislado, para protegerlos de temperaturas gélidas y una posible muerte.

Protegiendo tus plantas

Las plantas perennes en macetas deben llevarse al interior. Será necesario cubrir las plantas que no se puedan llevar al interior. Las plantas delicadas se pueden cubrir con sábanas, mantas o mantas anticongelantes para jardinería, que pueden atrapar el calor. En épocas de frío extremo, se pueden utilizar varias mantas contra heladas. Para las plantas que se dejan afuera uno o dos días antes de que llegue la helada, el Dallas Arboretum recomienda regar la tierra solo a mano, manteniendo el follaje seco para aislar las raíces de la planta. La Extensión AgriLife de Texas A&M tiene más información aquí sobre cómo proteger las plantas de las heladas y las heladas. AgriLife también tiene consejos sobre cómo plantar para el invierno.

Apaga tu sistema de rociadores

Quieres apagar tu sistema de riego por varias razones. Una es que no deseas que funcione según su horario normal, lo que podría arrojar agua a las calles donde puede congelarse y ser peligroso para los automóviles que pasan. En segundo lugar, no querrás arriesgarte a que se rompan tuberías o válvulas que puedan venir con un sistema que no haya sido preparado para el invierno. Para preparar su sistema para el invierno, la ciudad de Fort Worth recomienda apagar tanto los temporizadores como los dispositivos de reflujo, incluso si tiene instalados sensores de congelamiento o lluvia y que se drene la línea principal. Cualquier tubería que esté por encima del suelo también debe estar aislada.

HVAC

Muchos filtros de aire deben cambiarse o limpiarse cada tres meses o cada temporada. Pero esa no es la única preparación para el invierno que necesita su sistema HVAC. Debes revisar los conductos con regularidad en busca de agujeros (ya sea por vibraciones o roedores) para garantizar que el flujo de aire sea ininterrumpido. Si parte de su HVAC está en el ático, también puede ser el hogar de ratas, ratones y ardillas que encuentran en el calor de la unidad un lugar ideal para construir un nido.

Piscinas

Incluso si tienes un protector contra el congelamiento entre el equipo de su piscina, querrás revisar la bomba diariamente para asegurarte de que esté moviendo agua a través de las tuberías. Esas tuberías también pueden explotar si se congelan.

Baterías

Siempre es una buena idea tener baterías nuevas para las linternas durante un corte de energía. Si no reemplazaste las baterías de sus detectores de humo y monóxido de carbono durante el horario de verano, ahora es un buen momento para hacer el cambio. También es una buena idea asegurarte de que tu teléfono esté cargado para tener acceso a información oportuna en caso de un corte de energía. También es una buena idea tener una batería de respaldo o una fuente de energía para recargar su teléfono.