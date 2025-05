Regresa el programa de verano seguro en Dallas

Por cuarto año consecutivo la ciudad de Dallas realiza el programa de verano seguro para los jóvenes durante sus vacaciones de la escuela.

Esta iniciativa dará comienzo en el mes de julio y la ciudad tendrá alrededor de 8,000 pases para ir a los parques de recreación.

Funcionarios de la ciudad buscan mantener a los jóvenes ocupados y entretenidos. De esta manera evitan meterse en problemas y prevenir la violencia.

Los pases son para jóvenes de 13 a 17 años. Los interesados pueden ir a su centro de recreación más cercano para registrarse y luego poder recoger los pases para las diferentes actividades.

Para el listado completo de los centros de recreación puede acceder aquí.

Los adolescentes de 13 a 17 años deben estar presentes cuando se registren para obtener el pase, y se requiere una prueba de residencia de la ciudad de Dallas. Los adultos no están autorizados a recoger un pase en nombre de su hijo adolescente.

Debe presentar una licencia de conducir de padre / tutor o licencia de conducir de adolescente / ID con usted para inscribirse y recibir su pase. Las formas aceptables de identificación son, identificación de Texas o licencia de conducir que muestre residencia en Dallas u otras formas de identificación tales como pasaporte, identificación/licencia de otro estado, matrícula consular/tarjeta de identificación mexicana. Otras formas de identificación deben ir acompañadas de una factura de servicios públicos actual que demuestre la residencia en Dallas.

Los pases se pueden recoger desde el 1 de julio empezando a las 10:00 a.m. en cualquiera de los centros de recreación hasta que se agoten.

Mientras que a partir del 2 de julio se podrán recoger en horario de operaciones, excepto el 4 de julio que estará cerrado.

Lunes a jueves: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábado: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Habrá pases para el Dallas Arboretum, museos, bibliotecas, el zoológico y más. Para ver el listado completo de las actividades puede acceder aquí.