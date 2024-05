Repartición de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse, pero se le pedirá su nombre, el tamaño de su familia, y el código postal de residencia. Las despensas de alimentos se repartirán en orden hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios.

Jueves 30 de mayo - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

Viernes 31 de mayo - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas Norte en el 3751 Merrel St en Dallas.

Sábado 1 de junio - 9:00 a..m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

