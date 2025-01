Repartición de alimentos en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse, pero le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. La entrega de comida será en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Martes 14 de enero

- 9:30 a.m. - Good Shepard Garland en el 1304 Main St en Garland.

- 9:30 a.m. - MT. Gilead Baptist Church en el 106 Harris St en Italy.

- 9:30 a.m. - Our Lady of Perpetual Help en el 2517 Anson Rd en Dallas.

- 9:30 a.m. - San Juan Diego - en el 10919 Royal Haven Ln en Dallas.

- 11:00 a.m. - Northway Christian Church en el 7202 W Northwest Hwy en Dallas.

- 1:00 p.m. - New Birth Baptist Church en el 444 W Ledbetter Dr en Dallas.

Miércoles 15 de enero

- 9:30 a.m. - St. Francis-Lancaster en el 1537 Rogers Ave en Lancaster.

- 9:30 a.m. - St. Phillip en el 8131 Military Pkwy en Dallas.

- 9:30 a.m. - Tyler Street Community Service Outreach en el 906 W 10th St en Dallas.

- 1:00 p.m. - Cornerstone Church en el 8200 Schrade Rd en Rowlett.

- 1:00 p.m. - Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza en el 404 Reed St en Honey Grove.

Jueves 16 de enero

- 9:30 a.m. - My New House/ New Hope Baptist Church en el 704 Ripley St en Ennis.

- 9:30 a.m. - Our Lady of Perpetual Help en el 2517 Anson Rd en Dallas.

- 9:30 a.m. - Our Lady of San Juan de Los Lagos en el 2601 Singleton Blvd en Dallas.

- 9:30 a.m. - Santa Fe Trails Apartments en el 6318 Ridgecrest Rd en Dallas.

- 9:30 a.m. - School for the Talented and Gifted en el 2019 N Masters Dr en Dallas.

- 1:00 p.m. - First Fellowship Baptist Church en el 9990 Webb Chapel Rd en Dallas.

- 1:00 p.m. - Immaculate Conception en el 3000 TX-22 en Corsicana.

- 1:00 p.m. - Oasis on the MTCHC en el 821 E Miller Rd en Garland.

- 1:00 p.m. St Cecilia en el 1809 West Davis St en Dallas.

