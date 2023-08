Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas llevará a cabo su repartición de alimentos como cada semana.

Los participantes no tienen que registrarse o mostras una identificación. Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren. Lo que sí le pedirán es el nombre, el tamaño de su familia y el código postal en el que reside.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 23 de agosto - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 E Wintergreen Rd en Cedar Hill.

Jueves 24 de agosto

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12;00 p.m. - Beth Eden Baptist Church en el 1125 E Red BIrd Ln en Dallas.

Viernes 25 de agosto - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Iglesia Adventista del Séptimo Día Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

Sábado 26 de agosto

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

