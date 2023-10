Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá esta semana distribución de alimentos en varias localidades.

Todo participante no tiene que mostrar una identificación o registrarse. No obstante, debe brindar su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de su residencia. Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 25 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 E Wintergreen Rd en Cedar Hill.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Greater Providence Baptist Church en el 5350 Marvin D Love Fwy.

Jueves 26 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

Viernes 27 de octubre - Todas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Covenant Life Church en el 423 N College St en Waxahachie.

- Iglesia Adventista del Séptimo Día Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

Sábado 28 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - 1451 JOhn West Rd en Dallas.

