Repartición de alimentos en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades para la tradicional repartición de despensas esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero sí se le pedirá una identificación. La repartición será en orden de llegada hasta que dure la mercancía. Se le pedirá a las personas su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de su residencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

A continuación las localidades y horarios de esta semana:

Miércoles 24 de enero - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Greater Providence Baptist Church en el 5350 Marvin D Love Fwy en Dallas.

Jueves 25 de enero - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

Sábado 27 de enero - Ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

Un hombre resultó herido y todo el vecindario quedó temeroso porque toda una flotilla de ATMOS fue desplegada. Mire usted lo que sucedió.