Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá reapartición de alimentos esta semana en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse y se repartirán las despensas en orden de llegada hasta que duren. Las personas sí deben de presentar una identificación, brindar su nombre, el tamaño de la familia y el código postal.

A continuación las fechas disponibles:

Martes 7 de febrero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. :

- Dallas West Church of Christ en el 3510 N Hampton Rd en Dallas.

- Ladonia High School Gym en el 603 Mill Street en Ladonia.

- Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S. Bell St en Royse City.

Miércoles 8 de febrero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. :

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

- Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Avenue en Dallas.

- Ferris Junior High en el 1002 E. 8th St en Ferris.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Buckner Children and Family Services of North Texas en el 2006 Didsbury Circle en Dallas.

Viernes 10 de febrero:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Greater El Bethel Church of God in Christ en el 517 Helen St en Garland.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en RockWall.

Sábado 11 de febrero:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

