Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá repartición de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse o mostrar una identificación. La repartición es en orden de llegada hasta que se agoten las despensas de alimentos.

Las personas sí deberan de brindar su nombre, el número de integrantes de su familia y el código postal de su residencia.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 14 de junio

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W. Illinois Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Buckner Family Hope Center at Wynnewood en el 2006 Didsbury Circle en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence St en Dallas.

Jueves 15 de junio

9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Parkway en Grand Prairie.



Viernes 16 de junio - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- CAC Vineyard of Prayer and Mercy en el 902 St Paul Dr en Richardson.

- CrossRoads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Road en DeSoto.

Sábado 17 de junio

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt B Zion Baptist Church en el 207 Highway 309 en Goodlow.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Ziona Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - First Red Oak en el 320 East Ovilla Rd en Red Oak.

- 10:00 a.m. a 1:00 p.m. - Martin Weiss Park Recreation Center en el 3400 W Clarendon Dr en Dallas.

