Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá una repartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Los participantes no deben registrarse y los alumentos se repartirán en orden de llegadas hasta que se agoten. Lo que sí le pedirán es su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de donde reside.

A continuación el listado de esta semana:

Martes 27 de junio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- First Baptist Forney en el 1003 College St en Forney.

Miércoles 28 de junio

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Greater Providence Baptist Church en el 5350 Marvin D Love Fwy en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist Church Cedar Hill en el 820 East Wintergreen Road en Cedar Hill.

Viernes 30 de junio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Graham Street Church en el 304 Graham Street en Waxahachie.

Las personas deben registrarse para obtener uno. Las unidades son limitadas.