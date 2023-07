Repartición de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá reapartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero sí deben presentar una identificación. Los alimentos se entregarán en orden de llegada hasta que duren.

Se le preguntará su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de su residencia.

A continuación el listado de esta semana:

Martes 11 de julio:

- 9:00 a.m. a 1:00 p.m. - Lancaster Veterans Memorial en el 1600 Veterans Memorial Parwway en Lancaster.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S. Bell St en Royse City.

Miércoles 12 de julio:

- 10:00 a.m. a 12 p.m. - Buckner Family Hope Center en el 2006 Didsbury Circle en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W. Illinois Avenue en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence Street en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ferris Junior High en el 1002 E. 8th Street en Ferris.

Jueves 13 de julio:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Wylie Church of Christ en el 901 Ballard S Ballard Ave en Wylie.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mark Cuban Heroes Center en el 1800 Bonnie View Rd en Dallas.

Viernes 14 de julio:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Greater El Bethel COGIC Church en el 517 Helen St en Garland.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Jireh's Tabernacle Worship Center en el 1228 NEwsome Rd en Mesquite.

Sábado 15 de julio:

- 10:00 a.m. a 1:00 p.m. - We're Back Outside Health Fair en el 3662 W Camp Wisdom Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - First Read Oak en el 320 Ovilla Rd en Red Oak.

Funky Town Fidge los usa para almacenar comida que reparten gratuitamente a familias que lo necesitan. Piden a residentes que lo reporten si alguien lo trata de vender.